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雲端情人成真？英「AI虛擬女友」月收90萬　24小時陪聊從不喊累

▲英國新創公司設計的「AI虛擬女友」Lexi Love提供聊天訂閱服務，每個月竟可賺近新台幣95萬元。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x）
▲英國新創公司設計的「AI虛擬女友」Lexi Love提供聊天訂閱服務，每個月竟可賺近新台幣95萬元。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x）

國際中心楊智傑／綜合報導

人工智慧（AI）當道，機器學習的複雜程度有時超過現代人的想像，甚至能做到「比人類更像人類」。英國一家新創公司打造了一個設計成虛擬女友的AI模型「Lexi Love」，不僅有一頭金髮、性感的身材和活潑的個性，還能和使用者進行全天候的互動對話，成功為該公司創下每年36萬美金（約新台幣1130萬元）的營收。

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蕾西（Lexi Love）是英國新創公司「Foxy AI」旗下一款戀愛AI產品，該公司執行長山姆（Sam Emara）曾表示，蕾西除了有迷人的外表、提供訂閱者全天候的陪伴以外，還能夠夠以超過30種語言進行交流，建立「真正的情感連結」，他稱蕾西就是用戶們心目中的完美女友。

▲英國新創公司設計的「AI虛擬女友」Lexi Love提供聊天訂閱服務，每個月竟可賺近新台幣95萬元。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x）
▲英國新創公司設計的「AI虛擬女友」Lexi Love有著金髮碧眼、傲人身材，還不間斷地提供「陪聊」服務。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x）
執行長山姆提到，許多用戶將蕾西視為現實世界的重要陪伴，有大量粉絲為了能跟蕾西互動付費訂閱，甚至有狂粉每個月寄來20幾封求婚信寄到公司，希望能跟蕾西結婚。

「虛擬女友蕾西」基本上能夠隨時和用戶進行互動、對話，但用戶可以付費訂閱獲取更多互動體驗，例如時不時收到蕾西傳來的語音訊息，甚至是性感照片，Foxy AI還仔細設定了蕾西喜歡吃的食物、運動，就連蕾西的不為人知的秘密與性方面的喜好都能在相關網頁上找到。

這些細節吸引了更多粉絲投入時間與金錢在「虛擬女友蕾西」上，根據《紐約郵報》報導，蕾西從2023年6月首度在該公司亮相以來，估計每個月的營收可達3萬美元，相當於約新台幣94.2萬元，而這也是《富比士》統計一個普通美國公民整整半年的薪水。

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