天氣預報／愚人節「雷雨繼續炸」！明放晴飆36度 清明連假再變天
今天愚人節（4/1），天氣受到鋒面、對流發展影響，台灣西半部、東北部及外島都有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午，高雄以北有局部大雨發生機率，中央氣象署也持續發布「大雨特報」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，下午開始雨勢趨緩，明（2）日至清明節（4/4）白天，各地天氣晴朗穩定，局部地區的最高氣溫甚至達攝氏36度以上，清明節晚上是下波變天時間。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天由於鋒面附近有「對流系統」發展，其中伴隨「雷雨胞」消長，局部地區仍有短暫陣雨或雷雨，下午起機率逐漸降低，民眾應注意小範圍「雷擊、強風及瞬間大雨」的發生，各地區氣溫分佈上，北部攝氏18至30度，中部攝氏21至34度，南部攝氏20至36度，東部攝氏19至32度。
吳德榮指出，明日至清明節白天，受到暖氣團影響，各地晴朗穩定，體感上是「暖熱如夏」的天氣，局部地區的最高氣溫甚至達攝氏36度以上，要注意防曬、小心中暑。
吳德榮提醒，清明節晚上開始到週六（4/6日），將有另一微弱鋒面影響，大台北及東半部轉「偶有局部短暫雨」，北台氣溫略降，其它地區影響小，仍為多雲時晴的天氣。
週六晚上至下週一（4/8日），鋒面結構將會增強，又會有「對流系統」發展，伴隨「雷雨胞」消長，局部地區有短暫陣雨或雷雨，下週二（4/9）下半天起天氣才會好轉，民眾請持續留意最新天氣動態。