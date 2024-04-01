被爆只能活2年！英王查爾斯出席復活節禮拜 專家：看起來很棒啊
英國國王查爾斯三世（King Charles III），3月31日按照傳統，出席在溫莎城堡舉行的復活節禮拜儀式，是他自2月份宣布罹癌以來，首次在公開的皇室活動中露面。雖然在這之前，有美國八卦雜誌引述爆料聲稱，查爾斯三世罹患胰臟癌，只能再活2年，但英國的王室專家分析查爾斯出席復活節禮拜時的肢體語言，認為國王的狀況「還不錯」，也善於安撫大眾不安的情緒。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》、《太陽報》等英媒報導，高齡75歲的查爾斯，在溫莎與數十名排隊迎接的民眾握手，接受人民的祝福和打氣，有王室消息人士受訪時表示，查爾斯在復活節活動時的表現，象徵他邁向康復的「重大一步」，可以看出過去幾週，國王對治療的反應良好，非常令人鼓舞。
消息人士並補充說，雖然查爾斯患病後，私底下一直都還有在履行公務，但復活節的公開現身，很可能是在向更廣泛的公眾喊話，讓他們相信：「國王陛下做得很好，路也很平順，前景看好。 」
肢體語言專家詹姆斯（Judi James）則分析，查爾斯在復活節公開露面，至少使用了3個關鍵的手勢和肢體語言，來安撫一直擔心他健康的人民，首先是微笑：「從他平穩走下車的那一刻起，他的嘴就張開，露出燦爛的微笑。 儘管他的臉稍微不那麼豐滿，但臉頰卻凸起且圓潤，嘴角兩側和臉頰上的凹槽產生了『花環』效果，標誌著真正的幽默感。」
第2是當查爾斯跟神職人員打招呼時，拉出了一個小而謙虛的喜劇嘴型，轉身向等待的人群時，則揚起眉毛表示認可，然後開始大笑並比劃。最後向民眾連續揮手致意的動作，則表達對人民的愛及思念，渴望與人民多有互動，所以他並沒有急著進入室內、遠離攝影機和鎂光燈。