神秘古卷再現！AI揭開2千年前龐貝燒焦古卷之謎　3科學家獲頒獎金

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龐貝古城在公元79年遭熔岩掩埋，一直要到公元18世紀人們才開始有規模的挖掘，而隨著技術與工具的進步，考古學家們解讀判別出的結果也愈來愈豐富。
軟體開發平台GitHub創辦人佛里曼（Nat Friedman）和肯塔基大學的電腦科學家席爾斯（Brent Seales）在2023年創辦了一項名為「維蘇威挑戰」的競賽，他們利用英國國家同步加速器中心「鑽石光源」（Diamond Light Source）所提供的高解析度電腦斷層技術掃描了其中4卷古卷，這些古卷主要保存在法國巴黎法蘭西學院和義大利那不勒斯國家圖書館，且在火山爆發的影響下相當容易損壞，因此無法用人工將其展開，只能小心翼翼地利用儀器草苗。
「維蘇威挑戰」就是以高額獎金作為鼓勵，希望挑戰者們能夠想辦法完成解讀的競賽。最終，來自德國的納德（Youssef Nader）、來自美國的法瑞特（Luke Farritor）與來自瑞士的施里格（Julian Schilliger）三人組成的研究團隊，成功以AI協助辨識紙莎草上的墨水，透過圖形識別辨認出超過2000個幾乎讀不出來的模糊希臘文字，獲得70萬美元的首獎。
古典學者兼「赫古拉尼翁學會」（Herculaneum Society）主席佛勒（Robert Fowler）告訴《彭博商業周刊》，在這些文本當中，可能存在著「徹底改寫古老世界關鍵時期的歷史」，推測古卷是伊比鳩魯學派哲學家菲羅迪馬斯（Philodemus）所著，內容涉及音樂、食物以及享受人生的樂趣。
主辦單位表示，在眾人的努力之下，目前已解讀約5%的古卷，而該片古卷似乎是在探討「歡樂的源頭」以及對其他哲學派別的批判。