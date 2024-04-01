便宜真沒好貨！中國男狂買30箱螃蟹以為賺到 煮完崩潰：全是空殼
消費者購買心儀的物品時，大多會講求物美價廉、高CP值，不過也要慎防消費陷阱，近日中國安徽省就有1名男子指控，花了2100元人民幣（約新台幣9290元），一口氣買了30箱螃蟹，豈料煮熟後發現裡面空空如也，才察覺根本是被坑了。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，事發在安徽省阜陽市，1名郝姓男子日前在高速公路的休息站，看見路邊小販正在「大促銷」，號稱原價200元人民幣（約新台幣884元）的螃蟹，現在每箱只要70元人民幣（約新台幣309元），覺得非常划算，於是花了2100元人民幣，一口氣買了30箱，準備好好大快朵頤一番。
回家後，妻子聽到此事，第一時間就質疑，天下沒有那麼好的事，認為丈夫恐怕是被騙了，一開始郝男還不相信，結果蒸熟後一看，裡頭的蟹肉、蟹黃幾乎全消失，整隻螃蟹可以說就只剩下空殼，即使有剩一點點肉，吃起來口感也非常差。
妻子直言，像這類無良攤商，大多都是流動型的，事後根本找不到人求償，郝男只能認賠花錢學教訓，2人將螃蟹全部煮熟、曬乾後餵雞：「便宜沒好貨，好貨不便宜」。不少中國民眾也都在報導下方留言，有人說自己也被騙過，但也有人打下：「買30箱是想幹啥？吃不完就壞了」、「買30箱，這是打算帶回去倒賺一筆吧」、「正常螃蟹菜市場賣什麼價格其實心裡也清楚的，但是看到便宜的時候就覺得天上掉餡餅了，這個便宜不佔渾身難受的那種。往往這種人容易掉進陷阱裡。」