台鋼雄鷹隊史首戰開打！中職完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

台灣之光！巨人鄧愷威大聯盟初登板中繼3局失3分　還三振小塔提斯

▲鄧愷威是台灣之光！在大聯盟初登板。（圖／美聯社／達志影像）
▲鄧愷威是台灣之光！在大聯盟初登板。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

舊金山巨人台灣旅美好手鄧愷威30日被球團拉上大聯盟，今（1）日也迎來大聯盟初登板，於3局下半上場中繼，主投3局飆出4次三振，但仍有控球不穩的狀況，最終失3分，但卻三振掉Fernando Tatís Jr.（小塔提斯），終場巨人也以4：13被教士打爆。鄧愷威是因為右投Luke Jackson進入傷兵名單，所以貝拉上大聯盟，不過他春訓就表現不錯，又在40人名單，這次是以中繼、後援身分出賽。總計鄧愷威初登板，投3局用68球，被敲出4支安打，送出3次三振，3次保送失掉3分，防禦率9.00。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄧愷威被巨人拉上大聯盟，是台灣本季第一位登上大聯盟的選手，也是史上第17位。儘管30日對教士並沒有出賽機會，但鄧愷威沒有等太久，在今天就迎來生涯初登板。由於巨人隊今天在開局就大幅落後，也讓鄧愷威有中繼的機會。

▲鄧愷威大聯盟被震撼教育。（圖／舊金山巨人IG)
▲鄧愷威大聯盟被震撼教育。（圖／舊金山巨人IG)
舊金山巨人先發投手Daulton Jefferies慘遭教士打線打出9支安打，包含2轟，失掉9分，僅投2局就退場。教練團換上鄧愷威，他在3局下迎來大聯盟處女秀，但一上場就接連被Graham Pauley、Jackson Merrill接連敲安失掉1分，隨後保送Xander Bogaerts。鄧愷威三振小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），再解決Jake Cronenworth。

不過鄧愷威又遭到Manny Machado二壘安打再掉2分，接著又保送金河成與Jurickson Profar形成滿壘，鄧愷威回穩後三振掉Luis Campusano。

鄧愷威回穩後，4局上長中繼再上陣，結果被Xander Bogaerts敲出安打，安然下莊，5局下再度以三振讓金河成出局，

最終鄧愷威初登板，投3局用68球，被敲出4支安打，送出3次三振，3次保送失掉3分，防禦率9.00。

教士Michael King今先發主投4局飆出6K，但也有7次保送，失掉2分。不過打線力挺，全場敲出16支安打，加上Pedro Avila、松井裕樹與Wandy Peralta守成，以13:4擊敗巨人。

鄧愷威日前上大聯盟也有插曲，他的手套上繡有老虎跟國旗，老虎是阿公的生肖，國旗代表台灣，也證明他是來自台灣的球員。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

鄧愷威搶先體驗大聯盟式祝賀！李政厚敲首轟　巨人全員賞他啤酒浴

鄧愷威升大聯盟！葉君璋透露共進牛排晚餐談心　修正「一缺點」

獨／鄧愷威驚喜上大聯盟！前舊金山巨人貼身翻譯許人傑透露原因

恭喜！舊金山巨人旅美投手鄧愷威被叫上大聯盟　最快今登板戰教士

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞