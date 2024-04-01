台灣之光！巨人鄧愷威大聯盟初登板中繼3局失3分　還三振小塔提斯

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舊金山巨人先發投手Daulton Jefferies慘遭教士打線打出9支安打，包含2轟，失掉9分，僅投2局就退場。教練團換上鄧愷威，他在3局下迎來大聯盟處女秀，但一上場就接連被Graham Pauley、Jackson Merrill接連敲安失掉1分，隨後保送Xander Bogaerts。鄧愷威三振小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），再解決Jake Cronenworth。
不過鄧愷威又遭到Manny Machado二壘安打再掉2分，接著又保送金河成與Jurickson Profar形成滿壘，鄧愷威回穩後三振掉Luis Campusano。
鄧愷威回穩後，4局上長中繼再上陣，結果被Xander Bogaerts敲出安打，安然下莊，5局下再度以三振讓金河成出局，
最終鄧愷威初登板，投3局用68球，被敲出4支安打，送出3次三振，3次保送失掉3分，防禦率9.00。
教士Michael King今先發主投4局飆出6K，但也有7次保送，失掉2分。不過打線力挺，全場敲出16支安打，加上Pedro Avila、松井裕樹與Wandy Peralta守成，以13:4擊敗巨人。
鄧愷威日前上大聯盟也有插曲，他的手套上繡有老虎跟國旗，老虎是阿公的生肖，國旗代表台灣，也證明他是來自台灣的球員。
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