大賣場真實薪資曝！「補貨員工」也買千萬房　這家月薪贏70%台人

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少人直言「我朋友量販店補貨的月入8萬8」、「別人買房關你什麼事，而且說不定是兼職」、「搞不好爸爸出1000萬好嗎」。不過，也有人提到新青安房貸或許幫了一把，「又不難，貸八成，自備300萬而已」、「青安好申請年輕人好過啊」、「可以貸40年再寬限，還可以吧」。
新青安房貸翻轉低迷房市
新青安房貸（青年安心成家購屋優惠貸款）自2023年8月1日起上路，將貸款額度從800萬拉高到1000萬元、寬限期延長到5年、貸款期限拉長到40年，一段式利率下殺到1.775%，成為市場最低價，期限至2026年7月31日止。
新青安房貸才上路6個月，就累計撥貸超過2353.16億元，協助逾3.2萬戶首購族成家，同時帶動2023下半年房市買氣，讓去年低迷的房市谷底翻轉。
賣場員工薪資現況
台灣服務業大缺工，不少零售服務業選擇以加薪方式解決，全聯就祭出每年穩定調薪策略，平均幅度約4％，工讀生時薪優於基本工資，大潤發量販也比照辦理；美廉社則分波段調薪，店長調薪幅度最高達9％；家樂福同樣也會每年調整員工薪資，並特別鎖定最低薪的工讀生因應政府規定調薪。
至於一向以員工福利聞名的好市多，則有穩定加薪機制，好市多副總經理王友玫曾透露，內部只有主任級以上為月薪，多數服務員、組長都是時薪制度，而電腦會在員工累積達1040小時後，加薪4.5％至5%，一年約可加薪1至2次，員工最高時薪為369元。
目前好市多時薪243元起跳，比台灣最低基本薪資176元高出38％，若以每天工作8小時，一個禮拜上5天，一個月160個小時換算，約6.5個月可加薪一次，達到最高時薪369元後，換算下來月薪可達5萬9千多元，對比行政院主計處110年全體受僱員工薪資，可贏過百分之70的台灣勞工。