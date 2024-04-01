巨嬰00940今日掛牌！受益人數高達70萬人　最後會哭還是會笑？

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持股第11至30有光寶科2.55%、群光2.5%、中信金2.49%、新普2.36%、神達2.33%、世界2.27%、統一2.18%、亞翔2.17%、廣達2.09%、力成2.03%、東陽2%、東元2%、樺漢2%、頎邦1.86%、欣銓1.76%、中磊1.58%、可成1.56%、晶技1.52%、智易1.44%、佳世達1.42%。
持股第31至50則為，上海商銀1.38%、大聯大1.36%、巨大1.36%、致伸1.3%、神基1.25%、啟碁1.03%、矽格1.01%、寶成1%、聯陽0.99%、光洋科0.75%、矽創0.7%、瀚宇博0.61%、南茂0.6%、帝寶0.49%、精成科0.48%、大成鋼0.45%、耕興0.43%、瑞儀0.4%、中碳0.3%、合勤控0.23%。
據元大資料顯示，申購00940的投資人中，有7萬1492人申購了16-20張、申購21-30張的民眾也高達5萬1111人；值得注意的是，有282位投資人大手筆申購了1000張以上的00940，一出手就是千萬起跳，雄厚財力相當引人注目。
00940從3月4日至10日開放預購，11日至15日正式申購，這段期間動員18家券商、2家保管銀行與元大投信通力銷售，短短半個月就募集1752億元資金，打破統一台灣高息動能ETF（00939）在前一個星期創下的531億募集成立紀錄。
00940從3月18日申報成立，20日結算出基金申報規模高達1752億元，不過由於建倉期間台股標的股價表現震盪，所以到3月29日公告基金規模減少15億元，來到1737億元。
元大投信指出，自3月19日至3月29日，00940最新每單位淨值為9.92元，對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%，兩者報酬率一致，符合本檔ETF基金追蹤標的指數報酬表現的操作管理目標。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。