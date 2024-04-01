張國榮離世21年！摯愛唐鶴德思念不滅 「今是復活節嗎」惹淚萬人
香港巨星張國榮（哥哥）因抑鬱症於2003年4月1日跳樓自盡，享年46歲。他生前的伴侶唐鶴德在今（1）日凌晨零點準時發文，寫下「今天是復活節，真的嗎？」附上張國榮《阿飛正傳》的影片說道：「我只要你留下來，我什麼也不想要。」短短幾個字抒發濃厚的思念，讓網友看了鼻酸，「原來真的有人，可以憑愛意過餘生」。
記者薛羽彤／綜合報導
唐鶴德每年在張國榮的忌日、冥誕以及張國榮最愛的節目聖誕節，都會PO出兩人的合照懷念他，今年的復活節為3月31日，與張國榮忌日只差一天，因此唐鶴德才寫下「今天是復活節，真的嗎？」還以張國榮在《阿飛正傳》的台詞，短短幾句話，道出他無盡的思念。
網友看了唐鶴德的貼文好鼻酸，難過表示，「唐生你總是懂勾引我們的眼淚」、「他一直在我們心𥚃」、「哥哥一直都在，唐生也請保重」、「此愛綿綿無絕期」、「我相信，但我也相信哥哥希望你今生幸福」。
張國榮因罹患抑鬱症，於2003年4月1日在香港中環文華東方酒店24樓跳樓，送醫後宣告搶救無效，證實死亡，享年46歲。7日後張國榮出殯，好友梅艷芳、張學友、黎明、陳奕迅、草蜢、許志安等人悲痛到泣不成聲，其中梁家輝、張學友及梁朝偉三位從未曾在公開場合拭淚的硬漢，更是哭到全身顫抖。
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