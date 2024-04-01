水情還是緊張！石門水庫進帳500萬噸水 暫時緩解供水壓力
昨（31）日清晨，桃竹苗地區因鋒面過境下起超大豪雨，甚至還出現雷擊閃電，水利署指出，大雨為桃園地區降下60毫米的雨量，新竹縣和苗栗縣也有36毫米左右的雨量，有望為石門水庫帶來500萬噸的水。但是，截至今（1）日早上7點，根據水利署網站顯示，石門水庫的蓄水量還是只有28.3%，來到5813.8萬噸，雖然有減緩供水壓力，距離解除旱象還有一段差距。
記者陳郁柔／台北報導
今年1月到3月降雨量不太理想，由於是處於枯水期，石門水庫蓄水率已經跌到30%以下，而31日下的大雨，雖然進水量有超過500萬噸，不過離水庫解渴還有一段距離，經濟部水利署北區水資源分署把握春雨預測降雨時間較長，在31日上午在石門（霞雲）及寶二實施第6次人工增雨，盼利用這波春雨挹注水庫。
水利署指出，由於整體水情還是相當吃緊，而且桃竹苗和台中地區的水情燈號已轉為水情提醒的綠燈，距離梅雨季還有一段時間，這波鋒面過境帶來的雨水，距水庫解渴還有段距離，但至少能延緩供水壓力。
氣象署預報中心主任陳怡良也提及，在雨量趨勢上，春天全台各地以「正常偏少」為主，對已進入枯水期南台灣，由於南部在非颱風季的降雨標準就比較低，因此就算雨量正常，實際的量值可能還是有限，對水庫是一大考驗。
石門水庫截至今日上午7點，蓄水量下降到28.3%，來到5813.8萬噸，比起昨天下降0.21%；新竹寶山第二水庫蓄水量為36.9%，來到1162.8萬噸，比起昨天下降0.18%、新竹苗栗的永和山水庫今日數據尚未更新，昨日蓄水量為55.5%，來到1661.5萬噸；苗栗明德水庫蓄水量為31.7%，來到368.94萬噸；苗栗台中的鯉魚潭水庫蓄水量為33.7%，來到3886.07萬噸，比起昨天下降0.34%。