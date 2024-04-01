重現經典名句「over my dead body」　王世堅：有人受了魔戒誘惑

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨立委王世堅是政壇上聲量極高的角色，主因他發言直接、嗆辣，過去更留下不少經典名言；其中，「over my dead body」絕對令人難忘。王世堅今（1）日在臉書發文表示，今天是他高喊「over my dead body」，誓死捍衛學生10周年，請台灣人要拿出信心跟勇氣，守護得來不易的民主自由。
王世堅表示，今天是「踏過我的屍體」10周年紀念，10年前的今天，他跟民主夥伴擋住試圖衝進立法院的白狼張安樂與隨眾，保護「太陽花學運」的青年朋友。阿堅無意間的一句「over my dead body 」，至今仍是許多朋友見到我的問候語。
王世堅說，現在很多年輕朋友，有些長著長著就變成了小草。對他而言，不論任何政治立場，都要認知到中國的威脅從沒有停止過，民主得來不易，要守住民主需要大家努力。
他指出，太陽花運動後的這10年，可以看到有人可以從反服貿的立場變成支持；也可以看到有人反國民黨，到現在跟國民黨走在一起，真的太離譜了！歷史可以當成借鏡，也是照妖鏡，在魔戒的誘惑下，有不少人被權力欲望反噬，從哈比人變成了咕嚕。每次這些人出現在他面前，總好像有聲音從他們身上傳出來「it's my precious」。
王世堅說，從政26年有起有落，到他這個年紀，就像中古車啦！但《老兵永遠不死》，即便快要報廢了，還是要廢物利用。自由、民主有時像跳恰恰，有進有退，但退一步，是為了蓄勢待發。請台灣人要拿出信心跟勇氣，守護得來不易的民主自由，「別怕，我們都在！」