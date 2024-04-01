快訊／兒涉黃後首露面！邱國正哽咽致歉：我雖痛但不會幫他救火
國防部長邱國正任職於國安局的兒子深陷召妓染黃疑雲，國安局已立案調查，邱國正更疑因此請辭，但獲總統蔡英文慰留。邱國正今（1）日上午前往立法院國防委員會進行專案報告並備質詢，親上火線說明致歉。邱國正為兒子的事情造成紛擾、還要服務的單位調查，致上歉意，一度哽咽說「孩子點了火一定要承受，家人會做他的支柱，」但他也強調，雖然很痛，但不會幫他救火，一切依法處理。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長、經濟部報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備詢。邱國正會前被問到兒子深陷召妓染黃疑雲一事，邱國正一開始致歉表示，為兒子的事情造成紛擾、還要服務的單位調查，致上歉意。
邱國正表示，兒子服務的單位已經立案調查，他要兒子坦白坦承說明，不要試圖遮掩。他保證戰訓本務不會疏忽，該去的地方都會去、該要開的會都會開。他並感謝蔡英文總統、副總統賴清德、副總統當選人蕭美琴、前行政院長蘇貞昌與軍中老長官都打電話給他問候，基於這些原因不能再讓他們進一步失望，堅守崗位、嚴守本務工作。
邱國正哽咽說，「孩子點了火一定要承受，但家人也會給他支持，畢竟是我的孩子這我們要承擔。」他保證會做好本務工作。他期望一切依法處理，「我雖然痛，但我不會幫他救火，要概括承受」。