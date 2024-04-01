警界再傳憾事！台南31歲女警舉槍自戕 胸口中彈滿身血陳屍車內
警界再傳憾事！今（1）日深夜11時許，有民眾行經台南市官田區體育公園一處球場時，發現一名身穿警察制服的年輕女警，倒臥在私人轎車內，上前查看驚見女警胸口中彈、身上染有大片鮮血，嚇得急忙報警。警方獲報到場，該名女警已無呼吸心跳，已明顯死亡，立即封鎖現場，並在死者身旁尋獲一把手槍，初步研判為舉槍自戕，詳細原因還有待進一步調查釐清。
社會組／綜合報導
綜合媒體報導，死者為麻豆分局官田分駐所的31歲梁姓女警，家住善化區、單身未婚，目前在警大碩士班研讀。昨日原排定補休的她，因身體不適由父親陪同看診，被檢出有血尿現象，晚間臨時向副所長告知銷假上班，晚間8時30分許請取個人槍械裝備後，簽出服備勤勤務，卻駕駛個人車輛外出。
深夜10時交接班未見其蹤影，副所長聯繫不上人察覺異狀，立即向分局通報，並動員所內同仁尋找。經調閱行車軌跡及手機最後通話位置，於深夜11時50分在官田區運動公園發現女警車輛，但為時已晚，案發現場及內勤室均未發現遺書，詳細輕生原因尚待釐清，目前已通知家屬，將全力協助家屬協助處理後事。
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