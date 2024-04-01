張宇結束6年婚姻！親曝離婚內幕「公主變傭人」失去自我深夜落淚
主播張宇去年和前夫劉先生離婚，結束6年婚姻。近日她上節目《命運好好玩》談離婚真相，坦言因進入婚姻有了家庭後，被整個生活吞噬了自己，與丈夫那份愛情的熱度也不再，話題只圍繞在工作和小孩，才決定走到離婚一途。
記者薛羽彤／綜合報導
張宇近日上節目《命運好好玩》談到離婚內幕，因為懷孕所以很快就結婚，前3年連續生了2子，跟老公幾乎沒有兩人世界。結婚後，張宇一心想打理好家庭，不想讓衝事業的丈夫煩惱，所以連家裡的裝潢整理，也是懷孕9個月的她一手包辦，甚至沒讓前夫切過一次水果。張宇坦言過去自己是個公主，沒料到在婚姻中卻自願成了傭人。
張宇當媽後辭掉主播台工作，專心在家相夫教子，和老公又沒了以往談戀愛的熱情，感覺愛情在婚姻關係中「被吃掉了」，還會在深夜獨自一人流淚。某次她在IG看到朋友開心曬比基尼旅遊照，竟感到「心裡有怒火」，心想「怎麼有人可以這麼自由」，這樣的情緒讓她漸漸意識到不對勁，和丈夫提出離婚的想法。
最後，張宇無法再承受這樣的生活模式，跟前夫提出離婚，不過她仍強調前夫是一個很好的人，只是生活的這些元素，影響到兩人的感情，夫妻倆協議離婚，但為了孩子目前仍同居，主持人何篤霖也贊同這決定，「而且妳真要說搬出去，妳一個人帶兩個孩子妳更會瘋掉」。
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