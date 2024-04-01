鄧愷威大聯盟初登板分析！三振功力了得　金河成也是他手下敗將

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鄧愷威球種多 滑球超頂級
鄧愷威的球種有伸卡球、滑球、直球、變速球、曲球等，但他的滑球是殺傷力最大的武器，不但可以搶好球數，也可以在關鍵時刻三振對手，不過看來他今天在比賽中被敲出安打的球種，主要以直球為主，最快飆到153公里。
鄧愷威一上場就被Graham Pauley敲安，還是拿手的滑球，讓他有點慌了，直球又被Jackson Merrill敲安，不過保送的問題又出現，加上對手是Xander Bogaerts，依舊無法面對。
好消息是鄧愷威的滑球在大聯盟應該是「極品」，甚至位移相當驚人，Fernando Tatís Jr.也只能看著球進壘，無法揮棒，這也是鄧愷威的生涯首次三振。
可惜面對這些經驗豐富的大聯盟球星，鄧愷威還是要繳學費，被Manny Machado二壘安打再掉2分。接著又保送金河成與Jurickson Profar，鄧愷威還是有進壘點球路偏高的狀況，好壞球明顯狀況，就讓自己陷入控球不穩的險境。好在他又三振掉Luis Campusano，依舊是「走後門」的滑球讓對手揮棒不及。
鄧愷威回穩 面對第二輪打者三振金河成
或許下來後有跟鄧愷威溝通，捕手Patrick Bailey也給了一些建議，鄧愷威運用高低直球跟變化球搭配，加上滑球走在外側，三振了Graham Pauley，鄧愷威對上第二輪打者，並未更差，反而掌握度更佳。
接下來鄧愷威更敢塞滑球進來，所以讓Jackson Merrill被敲出飛球出局，但被Bogaerts偏高的伸卡球又被逮中，形成安打，鄧愷威還好再用紅中偏高的速球壓制，讓Fernando Tatís Jr.擊出二壘飛球出局。
第三局的投球，鄧愷威繼續用他的「快慢」節奏，讓對手很難掌握，他利用偏低速球，又在外角引誘對手拿到出局數，在最後跟金河成的對決中，對方知道他滑球很有威力，所以都選開，鄧愷威最後投到好球帶偏底的速球三振出局，也在這次大聯盟之旅，畫下完美句點。
短評：
鄧愷威雖然在這次大聯盟初登板被震撼教育，但他已經慢慢熟悉大聯盟節奏，但控球不穩還是事實，保送太多，會影響他在大聯盟的出賽機會，此外，鄧愷威的滑球雖然很有威力，但還需要有速球，壓在不錯的位置讓對手比較不好掌握，才有機會讓自己在對決打者時更有籌碼，簡單來說，他的直球、滑球都很有水準，但要增加失投狀況，才有可能讓對手感到壓力。
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