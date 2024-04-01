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復興商工美展首獎遭爆「用AI繪圖」！得獎學生認了　校方取消資格

▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）
▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

新北市復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。在事件延燒數日後，復興商工於昨（31）日深夜發布公告，專業科目老師複審檢視過後，得獎學生最終坦承「錯用AI輔助」繪圖步驟，經教務處確認違反規定，判定作品取消得獎資格，該類名次依成績排序遞補。 

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復興商工日前舉辦校內「師生美展」慶祝67周年校慶，數位繪圖創作類首獎作品《大鬧龍宮》卻引發大量爭議。有學生質疑得獎者是使用AI繪圖，發文呼籲學校重新審查，不久後又刪文，並稱自己受到學校施壓，被教務處通知因「毀損校譽」可能遭記大過，整起事件在美術圈引起熱烈討論。 

業界人士提AI繪圖疑點！作者親上火線自清 
許多業界人士點出《大鬧龍宮》確實有使用AI繪製的痕跡，粗糙的細節及透視表現不合理變形露了餡。但得獎學生卻澄清該作品繪製長達一年，並放上繪圖過程自清，還強調圖層已合併，沒有留檔案，開嗆網友「別再眼紅了各位」；復興商工則有老師出面力挺，該作品是學生嘔心瀝血完成，學生有提供線稿與手稿，甚至還能給出縮時影片，但該名老師至今都沒有對外公開證據，作者則在事發後連續請假3天未到校。 

▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）
▲復興商工得獎學生澄清該作品繪製長達一年，並放上繪圖過程自清，還強調圖層已合併，沒有留檔案。（圖／翻攝自臉書）
作者認了使用AI輔助！復興商工深夜發聲明 
復興商工31日深夜在臉書發布聲明，表示晚間邀約到得獎學生與家長一同到校，攜帶作品、佐證資料、相關圖檔與數位設備，在複審時進行重新檢視釐清說明程序。而最終得獎學生坦承創作過程有使用AI輔助步驟。 

復興商工隨後取消該作品第一名得獎資格，該類名次依成績排序遞補，並在文末呼籲「沸沸騰騰網路的世界，必須有理性正確的真實，也需要加倍注重禮節與心存善念」，澄清並無發生校方處分吹哨者、檢舉人記大過處份的情形，「學校也很重視學生品德與法治教育，平常除了持續提醒學生注意網路禮儀、不惡意攻訐扭曲、謾罵他人外，也尊重學生網路意見的反映，對於學生反映的事項都會轉請相關處室進行查核」。 


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