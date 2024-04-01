韓國瑜將接民主基金會董事長！執行長若被否決 藍委建議出這狠招
民主基金會10日將召開董事會，董事會改選後，可望由立法院長韓國瑜出任董事長，不過因民進黨的董事席次仍較多，而執行長人事雖由董事長提名，但仍要由董事會同意，韓國瑜屬意的執行長人選、政大外交系教授盧業中，恐遭否決。國民黨立委葉元之建議，若韓國瑜接董事長、但執行長遭否決，立法院可以出狠招，刪掉民主基金會預算。
記者何哲欣／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨說，韓國瑜當民主基金會的董事長是一定的，至於執行長部分，互相之間要協調，用討論方式處理就可以，也希望外界不要一直操作卡韓，這是對韓國瑜不敬。
葉元之昨說，韓國瑜希望與盧業中共進退，國民黨在立法院雖是多數，但民主基金會董事仍是民進黨多數，民進黨不敢不讓韓國瑜當董事長，但如果韓國瑜自己說要跟盧業中共進退，不當董事長，反而正中民進黨下懷，民進黨就讓外交部長吳釗燮擔任董事長就好。
葉元之說，韓國瑜還是應該先接下董事長，不能讓民進黨把民主基金會整碗捧去，接著再提名盧業中，董事會不同意也沒關係，就每次開董事會都提名，若每次董事會都否決，民眾會怎麼看？盧業中有外交專業，是幫民主基金會加分，民眾不會同意民進黨想酬庸、政治分贓。如果民進黨還是不同意，最後就是出狠招，國民黨在立法院是多數，砍掉民主基金會預算，不會有太大困難。