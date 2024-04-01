名家論壇》鈕則勳／藉寶林案打蔣萬安　恐怕只會是「七傷拳」

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針對議員質疑，北市府也引用中央衛福部次長王必勝已在行政院會議澄清「24日中央食藥署有接到新北市、台北通報」的論述來證明台北市第一時間就已積極通報 ; 北市副發言人也說3月24日即至寶林現場稽查與採樣，3月25日執行第二次稽查，3月26日勒令寶林茶室停業，3月27日更下令全台北市所有分店停業，此外也從衛生、法務、警政、各局處全面推行各項因應措施。蔣萬安針對外界質疑也親自回應相關的時間序列，24日新北市府在通報平台上通知，中央即刻直達台北市，台北市府也獲知該訊息，當天隨即啟動稽查，整個作業流程都是如此進行。他回顧市府衛生局是在24日下午5點左右到現場稽查，經同仁把結果彙整再上報，25日在系統上登錄，確定看到台北市府的稽查結果。
針對民進黨立委與議員對蔣萬安的攻擊，民眾黨主席、前台北市長柯文哲也表示，從虐童案到這食安的案子，還是要認真工作、螺絲鎖緊一點，自己也覺得虐童案三個月才爆很奇怪，「所以每次想起海濤法師講的話，你眼睛業障重、一切都是假的，訪視紀律假的，每項都假的。」來暗酸蔣萬安。針對這項全民關注的食安議題，民進黨立委、議員輪番對蔣萬安質疑與批評，甚至包括柯文哲也暗酸蔣市府「還是要認真工作」，雖然基於立委、議員的監督職權，柯文哲以前市長之姿提出看法，本無可厚非，但若是思維脈絡中只是想藉此議題進行政治操作，打蔣或圍蔣，不僅大可不必，倘超過比例原則的話，恐怕還會引發「七傷拳效應」，特別是這效應還是「傷人三分、自傷七分」。
首先，寶林茶室雖然在台北市，但此事件的關鍵原因為何？現今似乎只有指向可能的「米酵菌酸」，它究竟是什麼？感染途徑為何？連中央衛福部、食藥署都難以確切定調，綠軍立委、議員就連忙將矛頭或責任推給北市府或蔣萬安，難道不會被認為有轉移焦點或政治操作的疑慮？畢竟蔣萬安及市府已經不斷將相關時序做清楚說明，30日更啟動進一步的機制，全面檢視北市內37家百貨、商場美食街的衛生情況，未來一個月內要完成，後續還要擴大針對各品牌展開查核，食材保存溫度及環境、產品責任險效期和設備環境整潔，防止類似事件重演。
就連衛福部次長王必勝都說，這是一起非典型食物中毒案，較不易界定，「不該苛責北市同仁」 ; 況且蔣萬安在28日行政院會時也盼中央協助實驗室量能與跨部會、跨機關調查兩項協助，王必勝也於會後表示，中央會統籌辦理。由此來看，北市與中央其實都有解決問題的決心與相關合作的共識，但綠軍政治人物對此議題仍然見獵心喜，想直攻蔣萬安來獲取政治利益，看在對食安問題憂心忡忡的民眾眼裡，究竟是何滋味？民眾會認同政治人物這種嗜血的政治操作嗎？答案應該至為明顯。
其次，綠軍連番砲轟蔣萬安，也會讓民眾又聯想到二月初台中市長盧秀燕市府在台糖的一包梅花豬肉片中檢測到西布特羅的食安案例，當時綠軍、甚至中央都針對此事，制式地和中市府槓了起來，質疑台中檢驗出後為何要公佈這麼快？為何不讓廠商有申覆機會再公布等問題，也引發盧秀燕回擊「這樣的指責是以廠商利益為主，不是考量人民利益，她瞠目結舌 ; 是廠商還是人民重要？」特別是中央複驗時確實也從該豬肉片中驗出西布特羅，更穩住了台中市府及盧秀燕的立場，強化了盧「媽媽市長、守護食安」的定位。
或許也是因為上次的經驗，這次王必勝和蔣萬安的互動也較細膩，似乎想強化中央、地方聯手解決食安問題的態度，避免上回的戰術失誤，並挽救民眾對政府「護食安」不力的刻板印象 ; 但問題是，綠軍政治人物持續砲轟蔣，除了無助解決問題外，民進黨「不顧食安、只拚政治」的刻板印象更可能深化，若再加上之前讓相關單位疲於奔命的「蘇丹紅」事件，危機處理亦被民眾認為荒腔走板的負面觀感，執政黨不思檢討，勤補食安破網，反而又一味的發動政治口水攻擊，當然會對民進黨執政產生傷己更重的「七傷拳效應」。
最後，柯文哲也藉寶林事件酸了蔣萬安，其實這更讓民眾看破手腳。第一，只為蹭議題聲量，並未以醫生前市長角度提出控制或解決問題的方法，根本是為酸而蹭 ; 第二，柯當市長時未發生這種罕見的食物中毒事件，只能說運氣好，其實和「認真工作」關係不大，柯以「還是要認真工作」來酸蔣，對勤於任事、想控制與解決問題的蔣根本不公平。第三，現今和蔣在「台智光」議題上攻防的柯，面對蔣市府持續地回擊，似乎未必招架得住，所以藉「寶林案」想回酸一下蔣，但此舉除了只會被認為是討嘴巴快活、想轉移焦點，無助於反轉「台智光」案被質疑的部分外，更會有損柯的格局，討不到任何便宜。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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