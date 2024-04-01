統一獅傳奇球星賀亮德現身台南棒球場！「謝謝大家沒有忘記我」

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統一獅主場賽前除了14傳承 拼戰精神活動外，也特別規劃不一樣的開球活儀式，由傳奇球星吳佳榮擊球給外野邱智呈，邱智呈接球後將球回傳給賀亮德，讓大家重溫賀亮德經典帥氣接球重現，再站上投手丘為今日賽事開出漂亮好球。
賀亮德表示：「今天下午來到球場時，看到場外滿滿的球迷，真的很感動、很回味曾經那時的熱情，謝謝球迷沒有忘記我，這趟旅行就彷彿回到自己另外一個家，每個球迷都是他最想念的家人，這趟旅行也拍了許多影片、相片分享給我的親人，很感謝球隊35週年，這麼有意義的一年，能夠邀請我回來，真的是一件很棒的事情。」
傳奇球星吳佳榮：「很開心回到台南棒球場，上次獲邀回到參與獅隊活動是30週年在花蓮棒球場，五年過去了，非常感謝球團邀約這次能夠回到熟悉的主場，在台南棒球場有很多讓人回憶的故事，也看到不少球迷穿著我的球衣來看球，感到特別榮幸，謝謝大家都還記得我。」
統一獅全新球季首場主場賽事正式開打，最大贊助夥伴兆豐銀行也沒缺席盛會，總經理胡光華特地以行動力挺，出席台南首戰的開球活動，與獅迷一同集氣，希望統一獅勇奪冠軍。而獅迷必備的兆豐「統一獅聯名卡」，目前發卡量已逼近2萬5千卡，持卡不僅可享球場內購票5折超殺優惠外，場外更攜手icash Pay於統一集團旗下超商及加油等通路佈下最高15%的回饋陣勢，讓獅迷們消費時感受更強烈的通路主場優勢。
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