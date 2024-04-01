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統一獅傳奇球星賀亮德現身台南棒球場！「謝謝大家沒有忘記我」

▲統一獅傳奇球星賀亮德現身台南棒球場，與吳佳榮、邱智呈一起接受表揚。（圖／統一獅提供）
▲統一獅傳奇球星賀亮德現身台南棒球場，與吳佳榮、邱智呈一起接受表揚。（圖／統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職睽違16年三地開打，統一獅31日台南主場開幕戰，邀請傳奇球星賀亮德、 吳佳榮重回台南棒球場溫暖的家，賽前特別安排一系列活動，由臺南市天主教德光中學管弦樂團演奏「王者之獅」及「神鬼奇航」為獅隊開幕戰揭開序幕，讓現場球迷感受美聲演奏音樂饗宴，賽前也特別舉辦「14傳承拼戰精神」，由董事長凃忠正及總經理蘇泰安分別頒贈榮耀35紀念獎座給傳奇球星賀亮德及吳佳榮，賽前也特別剪輯賀亮德及吳佳榮經典回顧影片，讓現場獅迷感受傳奇球星帶給球迷的棒球魅力。賀亮德表示：「真的很感動、很回味曾經那時的熱情，謝謝球迷沒有忘記我，這趟旅行就彷彿回到自己另外一個家。」

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賀亮德是中職第一位外籍盜壘王，他過去就是「三拍子」球員，連台鋼雄鷹總教練洪一中都對他很有印象，認為「他過去速度很快」。而中南美洲球員都會用一些動作吸引球迷，他也會在接殺後，比出「結束」的手勢。

▲賀亮德是中職第一位外籍盜壘王，他過去就是「三拍子」球員。（圖／統一獅提供）
▲賀亮德是中職第一位外籍盜壘王，他過去就是「三拍子」球員。（圖／統一獅提供）
統一獅主場賽前除了14傳承 拼戰精神活動外，也特別規劃不一樣的開球活儀式，由傳奇球星吳佳榮擊球給外野邱智呈，邱智呈接球後將球回傳給賀亮德，讓大家重溫賀亮德經典帥氣接球重現，再站上投手丘為今日賽事開出漂亮好球。

▲賀亮德是中職第一位外籍盜壘王，他過去就是「三拍子」球員。（圖／統一獅提供）
▲賀亮德是中職第一位外籍盜壘王，他過去就是「三拍子」球員。（圖／統一獅提供）
賀亮德表示：「今天下午來到球場時，看到場外滿滿的球迷，真的很感動、很回味曾經那時的熱情，謝謝球迷沒有忘記我，這趟旅行就彷彿回到自己另外一個家，每個球迷都是他最想念的家人，這趟旅行也拍了許多影片、相片分享給我的親人，很感謝球隊35週年，這麼有意義的一年，能夠邀請我回來，真的是一件很棒的事情。」

傳奇球星吳佳榮：「很開心回到台南棒球場，上次獲邀回到參與獅隊活動是30週年在花蓮棒球場，五年過去了，非常感謝球團邀約這次能夠回到熟悉的主場，在台南棒球場有很多讓人回憶的故事，也看到不少球迷穿著我的球衣來看球，感到特別榮幸，謝謝大家都還記得我。」

▲賀亮德是中職第一位外籍盜壘王，他過去就是「三拍子」球員。（圖／統一獅提供）
▲賀亮德是中職第一位外籍盜壘王，他過去就是「三拍子」球員。（圖／統一獅提供）
統一獅全新球季首場主場賽事正式開打，最大贊助夥伴兆豐銀行也沒缺席盛會，總經理胡光華特地以行動力挺，出席台南首戰的開球活動，與獅迷一同集氣，希望統一獅勇奪冠軍。而獅迷必備的兆豐「統一獅聯名卡」，目前發卡量已逼近2萬5千卡，持卡不僅可享球場內購票5折超殺優惠外，場外更攜手icash Pay於統一集團旗下超商及加油等通路佈下最高15%的回饋陣勢，讓獅迷們消費時感受更強烈的通路主場優勢。

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