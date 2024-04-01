70萬投資人哭了！00940掛牌首日破發 開盤不到10分鐘爆20萬大量
元大台灣價值高息ETF（00940）今（1）日掛牌，成交量不到10分鐘飆破20萬張，單日成交量有望成為台股第一，但股價卻跌破發行價，早盤跌逾1%，一度觸及9.8元關卡。
記者鄭妤安/台北報導
00940因主打高息、月月配與10元發行造成搶購潮，引發投資市場轟動，吸金力道震驚金融界，更有投資人為了申購解定存、拿房子抵押，金融機構忙翻天，衍伸出「00940之亂」，最終募集金額高達1752億元，受益人數超過70萬人，為第4大高股息ETF。
由於上週五公告淨值每股9.92元，不少投資人預言會「破發」，低於發行價10元。00940於今（1）日上午9點正式掛牌，開盤以9.93元小漲開出，隨即震盪走跌，股價翻黑，早盤一度跌逾1.2%，跌破9.9元關卡，一度觸及9.8元，成交量不到10分鐘飆破20萬張。
根據元大投信官網最新資訊，00940於29日完成建倉，50檔成分股中，前10大依序為長榮9.32%、鈊象3.51%、聯電3.14%、中美晶3.14%、和碩2.99%、聯發科2.96%、漢唐2.9%、環球晶2.9%、日月光投控2.71%、聯詠2.65%。