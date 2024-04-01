詹皇神準追平紀錄！狂飆9記三分球轟40分 湖人116:104擊敗籃網
詹皇好準！NBA洛杉磯湖人今（1）日客場踢館東區弱隊布魯克林籃網，湖人此戰靠著「詹皇」LeBron James以三分球10中9，轟下追平本季自己最高得分40分紀錄，率隊以116:104戰勝籃網，湖人近7戰則是拿下6勝，此外在今（1）日獲勝後，湖人與第10名的金州勇士勝差來到2場，距離第8的沙加緬度國王僅有1場勝差。
記者張志宇/綜合報導
LeBron James本場出戰37分鐘，全場17投13中，三分球10投9中，拿下40分、7籃板、5助攻、1阻攻，全場正負值高達+22，其中本場轟進9顆三分球，更是追平自己生涯單場三分球紀錄（此前紀錄為2023年1月24日對洛杉磯快艇），此外本場拿下40分則是追平自己本季單場最多得分紀錄。
湖人在首節就攻守俱佳，開賽前6分鐘讓籃網一分未得，打出一波17:0的攻勢，首節打完取得31:11領先，次節LeBron James火力全開，單節獨拿11分幫助球隊穩住領先優勢，上半場打完取得67:44大幅領先。
進到第3節籃網給予回擊，單節打出35:23攻勢，將比分追至79:90，湖人帶著11分領先進到末節，來到末節湖人LeBron James再度開啟「全力詹」模式，單節拿下17分，終場湖人就以116:104中斷籃網近期3連勝。
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