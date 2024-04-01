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張學友演唱會門票售罄「收到未付款簡訊」　貌似詐騙官方發聲了

▲有民眾搶到張學友演唱會門票，事後收到未付款的簡訊通知，貌似詐騙，對此官方特地發文澄清。（圖／超級圓頂提供）
▲有民眾搶到張學友演唱會門票，事後收到未付款的簡訊通知，貌似詐騙，對此官方特地發文澄清。（圖／超級圓頂提供）

記者薛羽彤／綜合報導

歌神張學友5月31將來台灣小巨蛋開唱，前後共6場演唱會，30日下午開賣全數秒殺，讓許多歌迷扼腕。不過有許多人表示購票後收到演唱會付款簡訊，還以為是詐騙，對此購票平台KKTIX也發聲明證實，是官方發出的簡訊，不是詐騙。

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張學友舉辦「張學友60＋巡迴演唱會」5月底來台開唱，6場6萬張門票秒殺，總共高達80萬人同時在線上搶票，可見歌神魅力依舊。不過有民眾反映，購票後收到演唱會訂單成立的簡訊，還附上連結網址提醒付款，但訊息來得突然，有部分歌迷以為是詐騙，因此不敢付款結帳。

▲張學友宣布要在香港開唱。（圖／環球音樂提供）
▲張學友將來台開唱，6萬張門票開賣銷售一空。（圖／環球音樂提供）
KKTIX昨（31）在臉書粉絲專頁，發出聲明表示，「有部分消費者的訂單因後端金流資料庫的因應不及，導致有些訂購者來不及付款，經簡訊通知後部分訂購者已完成繳費，但有部分訂購者對手機簡訊有疑慮、或看到簡訊的時間過晚，對於這些受影響的訂單，KKTIX已協助轉為ATM繳費，也以電子郵件等方式再次通知於2024/4/6 23:59 前完成繳費」，證實簡訊是官方發出的，並非詐騙。

不過KKTIX貼文底下仍有不少民眾抱怨搶不到票，對此《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位超級圓頂有沒有加場可能，主辦單位回應：「目前正在努力溝通加場，希望很快會有好消息。」

▲KKTIX發聲明證實簡訊是官方發出，消除民眾的疑慮。（圖／ KKTIX臉書）
▲KKTIX發聲明證實簡訊是官方發出，消除民眾的疑慮。（圖／ KKTIX臉書）
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