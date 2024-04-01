張學友演唱會門票售罄「收到未付款簡訊」 貌似詐騙官方發聲了
歌神張學友5月31將來台灣小巨蛋開唱，前後共6場演唱會，30日下午開賣全數秒殺，讓許多歌迷扼腕。不過有許多人表示購票後收到演唱會付款簡訊，還以為是詐騙，對此購票平台KKTIX也發聲明證實，是官方發出的簡訊，不是詐騙。
記者薛羽彤／綜合報導
張學友舉辦「張學友60＋巡迴演唱會」5月底來台開唱，6場6萬張門票秒殺，總共高達80萬人同時在線上搶票，可見歌神魅力依舊。不過有民眾反映，購票後收到演唱會訂單成立的簡訊，還附上連結網址提醒付款，但訊息來得突然，有部分歌迷以為是詐騙，因此不敢付款結帳。
KKTIX昨（31）在臉書粉絲專頁，發出聲明表示，「有部分消費者的訂單因後端金流資料庫的因應不及，導致有些訂購者來不及付款，經簡訊通知後部分訂購者已完成繳費，但有部分訂購者對手機簡訊有疑慮、或看到簡訊的時間過晚，對於這些受影響的訂單，KKTIX已協助轉為ATM繳費，也以電子郵件等方式再次通知於2024/4/6 23:59 前完成繳費」，證實簡訊是官方發出的，並非詐騙。
不過KKTIX貼文底下仍有不少民眾抱怨搶不到票，對此《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位超級圓頂有沒有加場可能，主辦單位回應：「目前正在努力溝通加場，希望很快會有好消息。」
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