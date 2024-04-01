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科幻電影成真！台科大教授研發AI穿戴裝置、1分鐘測12疾病風險

▲台科大教授許昕研發AI穿戴裝置，1分鐘速測12項疾病風險。（圖／台科大提供）
▲台科大教授許昕研發AI穿戴裝置，1分鐘速測12項疾病風險。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

台科大醫工所教授許昕研發出穿戴式AI智慧裝置，透過1分鐘量測脈，即可評估整體血管健康狀態，再經由分析，可同時得知12項疾病風險，除了血管健康、吸菸危害、腎功能、健走成效、代謝症候群、糖尿病、衰弱症、環境風險外，還包括長新冠、疫苗副作用、肌少症、失智症等，省時省力、即時且安全。

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台科大今（1）日指出，許昕透過醫療院所累積收案基礎，針對各種不同疾病建構AI演算模型，提供健康或風險狀態評估輔助資訊，僅需脈波量測，即可得知疾病風險，省時省力，且即時安全，適時引導至適當科別進行醫療，各項應用都已累積正式臨床研究與論文發表。

許昕說明，AI智慧穿戴裝置包括手環及指環，可以量測血管脈波變化，心血管系統藉由動脈輸送血流到全身，當慢性疾病影響到血管特性或血流供應，就會反映在脈波變化，因此適用於許多慢性疾病的早期偵測或篩檢。

許昕舉例道，醫界一直關注血管健康度與心智健康度的關聯性，失智症透過這項偵測也可以降低風險，台科大團隊與和平長老教會進行USR課程合作，其中有位長輩透過AI穿戴裝置連續兩年觀察，有次突然發現心智健康風險度升高，立即前往醫院檢查，發現罹患輕度失智症，有效偵測並及早降低失智症惡化。

許昕說，這項研發技術已經與台北市立仁愛醫院、三軍總醫院等多間醫院10餘年來進行不同的疾病預防研究。以新冠肺炎疫苗副作用為例，是與雙和醫院心臟內科合作，先透過穿戴式AI智慧裝置檢測，可事先偵測施打疫苗的副作用風險。目前在BNT準確度（AUC辨識表現）94%、莫德納準確度77%、AZ準確度87%。與雙和醫院的這項合作，更在112年得到國家新創獎。

許昕回憶，研發這項技術的動機，來自於幼時科幻電影想像，經過一道門掃描就知曉身體全面狀況，今天的研究逐步往此邁進，團隊目前正針對乳癌及大腸癌進行醫療合作，希望進一步協助偵測癌症的血管新生狀況與治療預後評估。

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