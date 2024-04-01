Jokic前三節就締造大三元！金塊130:101騎士 西區首支季後賽球隊
NBA丹佛金塊今（1）日主場對上克里夫蘭騎士，金塊一哥「小丑」Nikola Jokic完成本賽季第22次大三元，繳出26 分、18籃板和16 助攻，率隊以130：101擊敗騎士，拿下本季團隊的第52場勝利，也確定拿下季後賽門票，成為西區第一支晉級季後賽的隊伍。
記者路皓惟/綜合報導
儘管Jokic右手腕酸痛，差點缺席上週對灰狼的比賽，但今天他仍帶傷上陣，且收穫職業生涯第128場大三元，Jokic全場18投11中，打完前三節就已經寫下24分、14籃板和13助攻大三元成績，而金塊第三節打出36：21的攻勢，為本場比賽奠定勝利基礎。
「如果你以正確的方式打球，你總是有機會得分，Jokic是超級新星，他是聯盟最亮眼的球星。老實說，他就像是太陽，一切都圍繞著他旋轉。」Reggie Jackson表示。
金塊Kentavious Caldwell-Pope則貢獻了本季新高的22 分，三分球9投6中，Reggie Jackson代替受傷的Jamal Murray先發，拿下 19 分，Michael Porter Jr.也為金塊貢獻了 19 分。
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