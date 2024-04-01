酸爆傅崐萁！邱議瑩：我也要提《高雄發展條例》 預算1兆元就好
國民黨立院黨團總召傅崐萁提案《環島高速鐵路建設特別條例》草案，並找來立法院長韓國瑜、副院長江啟臣擔任共同提案人，希望建設環島鐵路網，不過國發會主委龔明鑫說，主管機關應為交通部，現行機制足以推動高速鐵路建設，不需另立特別條例。但藍白立委都批國發會推卸責任。
記者何哲欣／台北報導
國民黨立委呂玉玲說，國發會就是資源分配、跨部會協調，為什麼主管機關不能是國發會？龔明鑫解釋，這是單一的案子，且交通部已經在做了，國發會內負責交通相關的同仁，只有５個人。呂玉玲說，「你不要一直推拉！」
民眾黨立委張啟楷也說，《環島高速鐵路建設特別條例》草案有將近半數立委連署，幾乎都過半了，三讀通過的機會也很高，但國發會卻直言不需要此條例，難道是希望退回此案嗎？民進黨過去也提過《花東建設發展條例》，主管機關也是國發會，為什麼民進黨可以，國民黨就不行？
民進黨立委邱議瑩則質疑，修法明定10年內要完成建設，但若要徵收土地，時間根本就來不及，是要政府當王嗎？且預算還要國發會自己想辦法，如果可以這樣提案、要預算，那他也要提案《高雄發展條例》，預算不用多，1兆元就夠了，給高雄起飛的機會。