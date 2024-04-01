不容樂觀！遭俄軍「強攻能源系統」　澤倫斯基再向美國喊話

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報導並引述烏克蘭最大私人能源公司DTEK負責人聲明，俄軍最近對烏克蘭的空襲行動中，該公司6家電廠就有5家被損壞或摧毀，發電能力喪失80%，雖然已在緊急進行修復，但要完全修好，可能需要長達18個月的時間。
戰事膠著之際，美國國會對烏克蘭的援助法案卻依然卡關，澤倫斯基近日接受外媒《華盛頓郵報》（Washington Post）訪問時直言，如果沒有美國的支持，就意味著烏克蘭沒有空防，沒有愛國者飛彈（Patriot missiles），沒有電子戰干擾器，沒有155毫米砲彈，恐將需要一步步撤退。
澤倫斯基表示，「如果你每天需要8000發子彈來保衛前線，卻只有2000發子彈，那麼你就必須做得更少」，解決方案包含把前線縮短，但如果前線崩潰，俄羅斯人可能就會進入大城市，目前烏克蘭的目標是先設法保持前線穩定，才會有餘裕在後方武裝和訓練新的旅，以便在今年稍晚發動新的反攻。
儘管美國總統拜登（Joe Biden）已數度呼籲共和黨掌控的聯邦眾議院，盡快通過對烏克蘭的軍事和財務援助方案，但眾院議長強生（Mike Johnson）以國內事務優先為由，擱置這項方案數月，預計要到復活節休會結束後，才可能安排時間討論此事。
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