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不容樂觀！遭俄軍「強攻能源系統」　澤倫斯基再向美國喊話

▲俄羅斯持續對烏克蘭多地實施空襲，尤其是能源基礎設施。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯持續對烏克蘭多地實施空襲，尤其是能源基礎設施。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯國防部3月31日聲稱，俄國空軍已對烏克蘭能源基礎設施和天然氣生產設施，實施了「大規模的襲擊」，眼看戰事進入第3年仍持續膠著，加上烏克蘭已一段時間沒有重大捷報傳出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也不得不發出警告，稱若美國的軍事援助不能加快腳步，烏克蘭軍隊將面臨撤退，不得不對俄羅斯讓出更多領土。

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綜合外媒報導，烏克蘭空軍3月31日證實，俄羅斯在30日晚間，對烏克蘭發動空襲，一共發射了16枚飛彈和11架無人機，而且俄軍過去1週明顯加大力道，對準烏克蘭的能源基礎設施空襲，對烏國的能源供應造成嚴重破壞，烏克蘭東部最大發電廠、位於哈爾科夫州的茲米耶夫火力發電廠，已經在3月22日遭俄軍空襲摧毀，大部分設備都已無法使用，目前連受損程度、修復所需時間及資金數量都還無法確定。

報導並引述烏克蘭最大私人能源公司DTEK負責人聲明，俄軍最近對烏克蘭的空襲行動中，該公司6家電廠就有5家被損壞或摧毀，發電能力喪失80%，雖然已在緊急進行修復，但要完全修好，可能需要長達18個月的時間。

戰事膠著之際，美國國會對烏克蘭的援助法案卻依然卡關，澤倫斯基近日接受外媒《華盛頓郵報》（Washington Post）訪問時直言，如果沒有美國的支持，就意味著烏克蘭沒有空防，沒有愛國者飛彈（Patriot missiles），沒有電子戰干擾器，沒有155毫米砲彈，恐將需要一步步撤退。

澤倫斯基表示，「如果你每天需要8000發子彈來保衛前線，卻只有2000發子彈，那麼你就必須做得更少」，解決方案包含把前線縮短，但如果前線崩潰，俄羅斯人可能就會進入大城市，目前烏克蘭的目標是先設法保持前線穩定，才會有餘裕在後方武裝和訓練新的旅，以便在今年稍晚發動新的反攻。

儘管美國總統拜登（Joe Biden）已數度呼籲共和黨掌控的聯邦眾議院，盡快通過對烏克蘭的軍事和財務援助方案，但眾院議長強生（Mike Johnson）以國內事務優先為由，擱置這項方案數月，預計要到復活節休會結束後，才可能安排時間討論此事。

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