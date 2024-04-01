MLB／大谷翔平敲「光速」二壘安！Max Muncy逆轉轟 道奇5:4紅雀
MLB洛杉磯道奇今（1）日在主場與聖路易紅雀進行開幕系列賽4連戰最終戰，前7局打完紅雀取得4:2領先，但8局下道奇靠著Teoscar Hernandez陽春砲與Max Muncy 2分砲，一舉將戰局逆轉，終場就以5:4擊退紅雀，在系列賽中取得3勝、1敗的成績。日籍好手大谷翔平也在比賽中敲出「光速」二壘安打，擊球初速高達186.3公里，創下本季最快速度。
記者張志宇/綜合報導
道奇MVP打線Mookie Betts、Freddie Freeman、大谷翔平，此戰僅有大谷翔平有安打演出，Mookie Betts與Freddie Freeman在打擊區上皆繳出白卷，都沒有上壘與安打演出，總計大谷翔平本場4打數掃出1安吞下2K，賽後打擊率降到0.269。
前5局道奇打線遭到紅雀先發Steven Matz壓制一分未得，反觀紅雀在3局率先突破道奇先發投手Gavin Stone，靠著Paul Goldschmidt適時安打先馳得點，隨後在5局利用Brendan Donovan適時安打在添1分，前5局打完紅雀取得2:0領先。
進到6局上紅雀攻勢再起，靠著Brendan Donovan滿壘選到保送與投手暴投再添2分，道奇則是在6局下給予反擊，利用Teoscar Hernandez在得點圈敲出長打與James Outman高飛犧牲打追回2分。
進到8局下戰況風雲變色，道奇靠著Teoscar Hernandez陽春砲與Max Muncy 2分砲，一舉將戰局逆轉，終場就以5:4擊退紅雀。