「拍賣哥」Sale勇士生涯首勝再等等！牛棚放火遭費城人5：4逆轉
MLB國聯東區強權亞特蘭大勇士今（1）日在客場交手同區死對頭費城費城人，此戰勇士推出休賽季透過交易入隊的新同學「拍賣哥」Chris Sale先發，原有望拿下轉戰勇士後的首勝，但無奈牛棚在7局放火，讓Chris Sale勇士生涯首勝飛掉，終場費城人以5：4逆轉勝，中斷勇士2連勝。
記者張志宇/綜合報導
勇士在首局就給予「拍賣哥」Chris Sale火力支援，靠著Ozzie Albies掃出左外野兩分砲先馳得點，但費城人隨即在首局下給予反擊，利用Kyle Schwarber擊出右外野陽春砲追回1分。
4局上，勇士攻勢再起，靠著本季回鍋球隊的Adam Duvall得點圈擊出適時安打攻下1分，費城人則是在5局下利用Kyle Schwarber無人出局滿壘時，擊出雙殺打在添加1分，前5局打完勇士取得3：2領先。
來到7局下戰況風雲變色，費城人靠著1保送與單局5支安打，一舉攻下3分逆轉戰局，雖勇士在8局上馬上給予反擊，但僅靠著Ozzie Albies適時安打再攻下1分，終場勇士4：5不敵費城人。
本場勇士「拍賣哥」Chris Sale主投5.1局被敲出5安，僅失2分（全為自責分），送出7次三振，無奈牛棚在7局下「砸鍋」，讓Chris Sale無緣拿下轉戰勇士後的首勝。
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