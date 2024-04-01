全台雨彈狂炸！通勤族騎車「雨衣一脱全濕了」 神人曝零破綻穿法
今（1）日台灣受到鋒面、對流發展影響，中央氣象署針對多個縣市發布「大雨特報」及「大雷雨即時訊息」。不少通勤族騎車上班受到下雨影響，除了可能遇上塞車，更擔心雨中騎車會變成落湯雞，對此有專家針對雨衣款式分析防水效果，也有內行人推薦「雨衣零破綻穿法」，讓雨天騎車不再變成煩心事。
記者賴禹妡／綜合報導
過去曾有網友在臉書上抱怨，她多年來騎車都穿一件式雨衣，但遇到下雨總是全身濕透，雨衣有穿跟沒穿效果一樣，換了4、5件不同款式也沒改善，讓她崩潰求助「到底是我買錯還是？有人能為我解答一下嗎！真的很困擾」。
內行曝光「雨衣零破綻穿法」
不少網友建議原PO，要在下雨天騎車不弄濕身體，除了使用全罩式安全帽拉下鏡片，也可以買領口加長前擋片款式雨衣，「雨衣要戴到頭上，穿在安全帽內」；此外雨衣一定要將袖口拉緊，也可以使用鞋套、防潑水手套輔助。
專家分析兩件式雨衣
有人大推兩件式雨衣，「曾經騎車環島，連續淋了6個小時的大小雨，裡面完全是乾的」。而專售雨衣長達20年的莘榮有限公司內部人員張先生，曾向《NOWnews今日新聞》透露，無論是兩件式或一件式小飛俠披肩式雨衣，只要穿的時候擋風片扣好、黏扣帶黏好，其實防水效果都差不多，「雨勢太大還是會濕，但應該不至於會成為落湯雞」。