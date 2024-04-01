愚人節來了！黃明志PO黑白照今晚「舉辦告別式」 經紀公司證實
今（1）日為一年一度的愚人節，這一天人們習慣以各種方式互相欺騙、捉弄及取笑，成為一種傳統。馬來西亞歌手黃明志才華洋溢，時常透過歌曲嘲諷現今社會現象，今日凌晨12點他在臉書發出自己的黑白照，寫上「1983~2024」，早上又寫出告別式地點，全部只有以兩張圖片來表達自己離世，雖然今日為愚人節，不少網友仍批他「這種玩笑不好笑。」經紀公司則證實，今晚確實會在馬來西亞的富貴生命館舉辦黃明志告別式。
記者薛羽彤／綜合報導
黃明志今日凌晨先是在臉書PO出黑白照，寫上自己的出生年份至今年，暗示離世。今早他又發出類似告別式訃聞，告別式地點在馬來西亞富貴生命館，舉辦的時間為今日晚上7點至10點，上面寫著「音樂鬼才 黃明志1983-2024」。《NOWnews今日新聞》詢問黃明志經紀公司，亞洲通文創回應，「4月1日晚上7點，的確會在富貴生命館舉辦黃明志告別式。」
黃明志自PO過世消息，剛好落在愚人節這天，不少民眾也心知肚明大機率是愚人節玩笑，同時認為這種玩笑太過頭，引來不少負評，「雖然知道是愚人哏，但不吉利」、「不要開這種玩笑」、「全新黃明志將於明天誕生」、「今天一路好走，明天見」、「如果是真的，請安息。如果是假的，應該也不會很長命了，拿這些來玩。」
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