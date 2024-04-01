00940今天要漲也很難？第一大成份股長榮股價欲振乏力
元大台灣價值高息ETF（00940）今（1）日掛牌，成交量不到10分鐘飆破20萬張，單日成交量有望成為台股第一，但股價卻跌破發行價。其中持股第一名的長榮也成為焦點，由於00940與長榮聯動性較高，長榮開低走低，也影響到00940的表現，早盤下跌0.1%，來到9.82元，跌破發行價。
記者陳郁柔／台北報導
00940持股權重最高的就是長榮，足足有9.32%，也因此看到上週五（29）長榮雖然獲得投信買盤挹注，不過尾盤卻殺尾盤翻黑，融券也大增6519張，今（1）日長榮延續跌勢，早盤下跌3.5元或2%，來到168.5元，來到當日最低價位。
法人表示，美國巴爾的摩基伊大橋遭貨櫃輪撞垮事件，對運價衝擊相對有限，而延燒至今的紅海事件、反倒有利於去化市場過剩運力，並且第二季將進入美洲線合約價談判時點，有機會調漲運價，也因此維持長榮投資評等為「買進」。
此外也有法人預估，長榮第1季獲利有望衝上200億元大關，除了本業受惠紅海危機運價上漲外，手中保留盈餘約有3800億元，去年光是利息收入就達到143億元，平均每季利息收入逾35億元，單季獲利將有保證。
不只是本土法人，外資看好長榮後市表現，美系外資摩根大通日前調升長榮目標價至225元目標價。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。