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兒爆召妓遭調查不會幫救火！邱國正哽咽願當支柱：畢竟還是我孩子

▲國防部長邱國正為兒涉黃遭調查致歉。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.01）
▲國防部長邱國正為兒涉黃遭調查致歉。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.01）

記者呂炯昌／台北報導

國防部長邱國正任職於國安局的兒子深陷召妓染黃疑雲，國安局已立案調查，邱國正因此請辭，但獲總統蔡英文慰留。邱國正今（1）日上午前往立法院國防委員會進行專案報告並備質詢，親上火線說明致歉。邱國正為兒子的事情造成紛擾、還要服務的單位花費人力調查，致上歉意，一度哽咽說「孩子點了火一定要承受，家人會做他的支柱，畢竟是我的孩子，這我們要承擔」，但他也強調，雖然很痛，但不會幫他救火，一切依法處理。

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立院外交及國防委員會今日邀請國防部部、經濟部報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備詢。邱國正會前被問到兒子深陷召妓染黃疑雲一事，邱國正表示，為兒子的事情造成大家紛擾，尤其還要服務的單位立案調查，耗費人力成本、社會關切，致上萬分歉意。

邱國正表示，他跟兒子說，不但要坦白、坦承做說明，不要試圖「圓」，這是不好的。邱國正說，錯了就要面對，痛苦要承擔，但他沒有任何怨懟，也沒有向兒子的單位去過問。邱國正強調，事發當天已向總統提出請辭，而後獲得慰留，29日上午時春祭時因為很疲憊，請了半天假，中午後正常運作，「我也會照程序照走」，他可以保證，公務戰訓本務方面不會有所疏忽，這幾天行程一切如常。

邱國正說，他也很感激國防部的同仁們給予自己支持，尤其感激各階層服務的單位，包括總統蔡英文、副總統賴清德、準副總統蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、軍中的老長官們都打電話，或者傳訊、請人代為問候，基於這些原因不能再讓他們進一步失望，會盡本分嚴守戰訓本務。

邱國正也提到，「孩子點了火一定要承受，但我跟各位報告家人也會給他支持，畢竟是我的孩子，這我們要承擔。」講到此處邱國正一度泛淚哽咽。媒體追問這次事件被爆牽涉國安局內鬥及他擋人財路？邱國正表示，他不這樣認為，「事實上，我跟這些沒有接觸，沒有接觸反而擋人財路，這個邏輯說不通，我連案子都不知道，怎麼去擋？」

媒體追問這次事件是否中傷其職業生涯？邱國正強調，自己造成的要概括承受，雖然很痛苦，代價很大，但它是事實要面對，不管如何，「火燒了痛，但我不會幫他（兒子）救火，要概括承受」，但家人一定跟他站在一起，「畢竟他是我們的孩子」。


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