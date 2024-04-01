對流雲系發展旺盛　臺南抽水站、抽水機啟動抽水

中央氣象署於今(1)日清晨針對臺南地區發布大雷雨特報，因對流雲系影響，易有短時強降雨，截至上午8時20分止最大累積雨量為北門區74毫米，最大十分鐘雨量為南化區31.0毫米。期間計有華宗抽水站等8座抽水站起動抽。市長黃偉哲提醒市民朋友，近期天氣不穩定，有局部大雨、雷擊、強陣風發生的機率，如需出門前記得攜帶雨具也要注意行車安全。
記者郭俊暉／台南報導
根據南市水利局統計，這波降雨截至早上8時20分止，最大累積雨量為北門區74毫米、鹽水區69毫米、大內區68.5毫米；最大十分鐘雨量為南化區31.0毫米、官田區30.0毫米、大內區27.5毫米。期間計有華宗抽水站等8座抽水站起動抽水，抽水量約為7.5萬噸。台南市有多個行政區有降雨情形，經查有幾處短暫積水情形，尚不影響車輛及用路人通行，且皆於降雨趨緩後，迅速退水。
水利局指出，因應近期對流雲系發展旺盛影響，水利局除提高警覺外，區排及雨水下水道清淤作業已展開且完成超過八成，也超前部署各項防汛整備措施並頻繁進行巡查，同時也會持續守視。
也請市民朋友可多加利用臺南市政府官方Line群組、「臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。