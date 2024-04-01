00940爆量60萬張！立委質疑ETF變質成當沖標的 黃天牧這麼說
元大台灣價值高息ETF（00940）今（1）日掛牌，成交量爆60萬張，但股價卻跌破發行價，早盤跌逾1%，一度觸及9.8元關卡，立委質疑本來金管會鼓勵投資ETF，是希望分散風險、長期投資，現在看好像變質了，成交量很大動輒幾10萬張，是不是拿來當沖？對此，金管會主委黃天牧表示，這檔才第一天，有沒有當沖還要再了解，但這是被動式投資，不是股票，希望大家持有長期一點。
記者顏真真／台北報導
國民黨立委賴士葆今日在立法院財政委員會質詢，00940今日首日掛牌上市，他比較在乎的是交易量，現在量很大，動輒幾十萬張，金管會原來最早是鼓勵大家，特別是散戶投資者較沒有專業判斷，因此，可以交給專業經理人，用一籃子投資的概念來買ETF，相對較長期、穩健的，但現在看起來，ETF幾乎已經變質，這是不是當沖所致？
對此，金管會主委黃天牧表示，ETF商品本身是中性，重點是希望投信、券商在IPO階段，要讓投資人了解商品特質及風險，投資人也要了解，任何商品都有相關風險，在ETF行銷上金管會也會做一些調整，至於總體ETF市場會不會有集中度問題，周邊單位會進行研究。
賴士葆進一步追問，發行ETF，本身是希望分散風險及長期持有對嗎？黃天牧認同，並表示金管會也有提醒投資人注意。至於00940掛牌首日就飆天量，這是不是跟當沖有關？黃天牧說，不曉得這檔才第一天，有沒有當沖會進行了解。
黃天牧在接受國民黨羅明才質詢時，他也強調ETF是被動式投資，不是股票，希望大家持有長期一點，00940掛牌第一天，他呼籲投資人注意商品特質，這是長期投資的標的，大家喜歡00940，ETF也是經過長期發展，才有今天的光景。