愚人節超鬧LINE貼圖！螢幕上那根毛讓人好焦慮、來電就是接不起來
今天4月1日愚人節，開一點無傷大雅的玩笑，讓Blue Monday的星期一嘴角能夠稍微上揚一點。LINE貼圖上有一些很鬧的愚人節圖組，像是螢幕上的毛，以假亂真讓人怎麼樣都拿不掉那根毛；還有螢幕上有一堆螞蟻亂竄，讓人看了頭皮發麻，或是顯示來電卻怎麼樣都接不起來。但溫馨提醒，調皮還是要適可而止，避免惹怒他人。
記者周淑萍/綜合報導
LINE貼圖多樣化，愚人節的今天也能運用貼圖來鬧一下，LINE有多款有點調皮的貼圖組，好友接收後不會大爆怒，反而可以稍稍調劑周一上班的憂鬱症候群。像是「螢幕上的毛」，就是一組有16根不同樣子的毛，沒有任何文字，傳一根毛給好友，讓他螢幕上那根毛怎麼揮都拿不掉。
還有偽裝成來電的全螢幕貼圖組，看到來電卻怎麼樣都無法把電話接起來的「手機螢幕畫面 - 全螢幕貼圖」，好友接不起來後才會發現原來是一場騙局，好氣又好笑的一組圖。以假亂真還有螢幕炸裂的「CRACK」讓手機螢幕有各種不同的裂法，看起相當真實。
溫馨提醒，愚人節貼都都需要付費下載，費用30~60元不等，而手機想要購買LINE代幣，也要注意一下，代幣50個要價33元，100個需支付70元，買100沒有比較便宜，如果想買100個代幣，建議直接購買50元代幣方案2次只需66元，比起一次購入100個代幣方案便宜4元，或是直接購入200個代幣方案130元，才有真的較優惠。