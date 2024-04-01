寶林中毒案新安東京甩鍋保單？蔣萬安喊依法開罰：保護受害者利益
台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，已造成2人死亡。北市法務局昨日證實，寶林北市其他3家分店也都因為保費沒繳，造成保單遭註銷。對此，台北市長蔣萬安今（1）日說重話，依照消費場所強制投保公共意外責任險實施辦法第三條規定，新安東京所保險範圍必須涵蓋整個美食廣場，若沒概括就會依消費者保護自治條例開罰。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安與新北市長侯友宜今日上午一同出席「2025雙北壯年運動會記者會」，媒體詢問寶林保險逾期的部分，另外3間分店開罰金額出來了嗎?蔣萬安表示，現在衛生局正在開會，針對寶林另外幾家分店並沒有交保費而保單被註銷，市府就會依照食安法第十三條以及第四十七條第五款依法開罰，下午2點記者會就會對外公佈。
媒體追問中午要過來說明的新安東京，他們先前聲明，跟寶林茶室沒有契約關係，覺得是不是有點在甩鍋了？蔣萬安表示，今天11點法務局就會約談新安東京保險公司，依照消費場所強制投保公共意外責任險的實施辦法第三條的規定，新安東京保險也就是大食代，它所保險的範圍必須包括整個美食廣場。如果沒有包括，就會依照消費者保護自治條例依法開罰，如果有包含當然大食代以及新安東京保險公司所保的範圍就會包括這一次A13的事件。
媒體追問因爲現在的檢驗的狀況好像跟寶林好像沒有什麼比較直接的關係，責任歸屬有辦法定在寶林嗎？如果沒有辦法定在寶林怎麼辦？蔣萬安表示，這個部分當然一定是依照相關的合約，當然市府立場，包括上星期約談國泰產險公司，以及今天約談新安東京保險公司，最重要都會要求他們是以對受害者最佳利益的方式，來進行相關的理賠以及範圍的認定。