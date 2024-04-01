主力怨念降落00940！神秘賣單「乾脆174」噩夢再上演
元大台灣價值高息ETF（00940）今（1）日掛牌，成交量不到10分鐘飆破20萬張，沒想到掛牌第一天又重演統一台灣高息動能（00939）的戲碼，在上午9點36分左右出現至少超過10筆「174」（一起死）的賣單，也讓網友直呼「噩夢再次上演」。
記者陳郁柔／台北報導
00940因主打高息、月月配與10元發行造成搶購潮，引發投資市場轟動，吸金力道震驚金融界，更有投資人為了申購解定存、拿房子抵押，最終募集金額高達1752億元，受益人數超過70萬人，為第4大高股息ETF。
00940今日掛牌後，不到10分鐘成交量飆破20萬張，約莫在上午10點17分，爆量逾60萬張，一早就跌破發行價10元，讓70萬股民心碎，大喊收盤沒有回到10元就去金管會，也有沒有參與申購的投資人表示「今天進場撿便宜，直接贏過70萬人。」
在3月底統一台灣高息動能（00939）的時候，前幾天盤中單筆成交就出現「87」、「174」、「400」賣單調節，引發市場關注，當時投資人就認為主力對於00939表現過於失望，乾脆「174（一起死）吧」，沒想到這樣的情況也在00940再次上演。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。