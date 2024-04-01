野球名人房／王勝偉今邁入40歲 周思齊退休讓他產生危機感!?
今天剛好也是中華職棒富邦悍將老將「王拔」王勝偉的40歲生日，而本周的《野球名人房》首次邀請到他來到節目，除了提到自己職棒生涯首次動刀的心情，也會分享自己身為中職老將的「經驗談」。
影音節目部/綜合報導
今年將要邁入40歲的王勝偉 ，過去身體狀況都很健康，直到去年上賽季中旬因為手肘骨刺問題缺席剩下賽季並且決定開刀治療，對於職棒生涯首次動刀，他表示，那陣子都擔心到睡不好，因為已經到了球員生涯後期，是否要開刀對他來說非常掙扎，也不確定能恢復幾成。
日前中華職棒中信兄弟老將「周董」周思齊宣布退休，結束在中職20個球季的職棒生涯，王勝偉過去與周思齊在兄弟象並肩作戰多年，他在節目上無奈地笑著說，因為自己年紀與學長周思齊相當，加上周思齊在引退記者會上說的，「我已經不能再進步，所以決定退下。」這句話，讓王拔產生不少危機感，讓他知道自己必須要持續進步才行。
節目尾聲，身為「現役盜壘王」的王勝偉用自己在中職打滾16年的經驗，提供非常寶貴的建議給後輩們，他提到「這件事」對球員來說非常關鍵，最後他也希望今年能夠拿下個人打擊獎項。如果想看更多精彩內容，敬請期待每周一晚間8點播出的《野球名人房》!