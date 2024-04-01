宋仲基不演了「離婚沒人想祝福對方」 客串《淚之女王》玩地獄哏
韓劇《淚之女王》以富三代女企業家的婚姻為背景，金智媛、金秀賢飾演一對要離婚的豪門夫妻，宋仲基在昨（31）日播出的《淚之女王》客串，以《黑道律師文森佐》的律師「文森佐」幫金智媛處理離婚的事情，談到離婚，由宋仲基的台詞講出：「離婚沒人想祝福對方。」恰巧戲外他和宋慧喬離婚的事件格外呼應，變成網路瘋傳的地獄哏。
記者羅凌筠／綜合報導
宋仲基的角色是律師，因此幫忙金智媛與金秀賢談判，擬好不傷形象的離婚聲明，宋仲基在與金秀賢律師協商時，講出一份得體的聲明：「因工作忙碌漸行漸遠，決定做回好朋友，祝福彼此有美好的未來。」卻遭金智媛打槍：「等等，我沒有要祝福他。」宋仲基向金智媛解釋：「據我所知，沒人想祝福對方，只是說說而已。」這個橋段過於真實，讓追劇粉絲莞爾一笑。
宋仲基與《淚之女王》導演金熙元曾合作過《黑道律師文森佐》，因此在戲裡的台詞巧妙的致敬宋仲基過往的代表作，當劇中宋仲基作爲金智媛的律師登場時，金秀賢的律師說：「那個人很可怕，關於他的身分有很多傳言，有人說他是財閥家的小兒子，有人說他是被派遣到海外的軍人，還有人說他是乘坐宇宙飛船來的，不過他的名字叫文森佐，真正身分是黑手黨。」
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