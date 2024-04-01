大巨蛋漏水事件不斷！蔣萬安：缺失都納年底履約績效評估
大巨蛋昨日舉辦中職龍象大戰時，因場外暴雨，場內又發生漏水情況，球迷甚至要撐傘看球賽。台北市長蔣萬安今日表示，昨天當發現有漏水的狀況，即刻要求遠雄盡速的處理，也會把這些相關的缺失，納入年底履約績效的評估當中。
記者呂炯昌／台北報導
針對大巨蛋部分座位區滴水，遠雄集團副總經理楊舜欽昨日表示：「經初步檢修，為屋頂天溝管線轉折接縫，因為下雨溢水，管線固有縫隙為伸縮縫，在設計上轉接角度不良，所以造成反饋溢水。」一般建物是在拿到使照三個月到半年檢修後點交，但巨蛋體育館在拿到使照後，即面臨大量體使用，「針對受影響的球迷約數十位，立即協助升等更換座位，絕不影響球迷觀賽體驗，同時會盡力調整，持續升級。」
蔣萬安與新北市長侯友宜今日上午一同出席「2025雙北壯年運動會記者會」，媒體詢問大巨蛋昨天又漏水了，遠雄昨天的說法是拿到使用執照之後還有3個月到半年的點交，但因爲是大量的使用，是不是有點在甩鍋市府？市長是否有檢討缺失？蔣萬安回應說，昨天發現有這樣的狀況，即刻要求遠雄盡速的處理，並且對外說明。
蔣萬安說，當然最重要在年底都會要求提報相關的評估報告，最重要我們也會把這些相關的缺失，納入我們年底履約績效的評估當中，這個部分體育局都會和法務局對合約來進行相關的研究，而且一定是依照合約，該進行績效的評估就會進行。