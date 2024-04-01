開啟全力詹模式！AD直呼太瘋狂 詹皇：努力讓自己在場上沒有弱點
NBA洛杉磯湖人今（1）日客場踢館東區弱旅布魯克林籃網，靠著「詹皇」LeBron James三分球10投9中，轟下追平本季個人單場最多的40分，終場湖人以116：104拿下勝利。對於本場狂轟9記三分球，詹皇透露，「我努力讓自己在場上沒有弱點，尤其是進攻端。」
記者張志宇/綜合報導
LeBron James本場出戰37分鐘，全場17投13中，三分球10投9中，拿下40分、7籃板、5助攻、1阻攻，全場正負值高達+22，其中本場轟進9顆三分球，追平自己生涯單場三分球紀錄（此前紀錄為2023年1月24日對洛杉磯快艇）。此外，詹皇本場拿下40分則是追平本季個人單場最多得分紀錄
談到本場出色的表現，賽後LeBron James受訪時透露，「我熱愛籃球，我不斷在提升自己的實力，對籃球的付出也得到回報，對於今天外線的投射我感覺很好，我努力讓自己在場上沒有弱點，尤其是在進攻端，我今天感覺很好，尤其是在籃網試圖追分的時後。」
本場籃網在末節追分時，LeBron James再度開啟「全力詹」模式，單節拿下17分，更在7分19秒時，運球到右邊底角後側兩步到三分線外，將球射入籃筐，也引來球迷紛紛表是「能成為GOAT是有原因的」、「LeBron扛起了球隊」。
此外對於LeBron James今天的高檔表現，主力鋒線Anthony Davis更直言，「這太瘋狂了！他今天投出去的球大多是空心入網，他今天的表現真的太強勢了，尤其是在進攻端。」
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