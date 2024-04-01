影／超罕見！讀賣巨人賽前全隊喊聲「我愛台灣」 超過20萬人觀看
我愛台灣！日職讀賣巨人31日以0:5不敵阪神虎，但在賽前的喊聲時，大城卓三突然想到「台灣」，帶領全隊大喊「我愛台灣」引爆話題，巨人貼在官方推特吸引超過20萬人查看，引發話題，而大城卓三也曾在3月初巨人海外台灣交流比賽來台，因此對台灣也有很好的回憶，或許也因如此，喊出「我愛台灣」。
記者吳政紘/綜合報導
讀賣巨人在3月初跟中信兄弟、樂天桃猿打紀念比賽，在昨日賽前圍圈喊聲更以台灣出擊。大城卓三帶領全隊狂吼，「你好！你好！我愛台灣！我愛台灣！」隨後才切換日文說，「ジャイアンツ魂！（巨人魂）ジャイアンツ魂！（巨人魂）」
讀賣巨人的「台灣喊聲」很特別，有不少日本球迷也在巨人官方推特留言「太有趣了」，也有不少台灣球迷留言，「你好，我也愛巨人」、「謝謝你們喜歡台灣」等留言。
「我愛台灣」是巨人隊來台灣打紀念比賽的梗，當時200公分長人秋廣優人在賽後「跳針」狂喊4次「我愛台灣」引發熱議，巨人球團順勢推出多項商品，有T恤、壓克力立牌、毛巾、鑰匙圈、貼紙等商品，並以藍白紅等三色延伸設計，代表台灣。
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