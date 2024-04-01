春雨大到像颱風來！氣象專家揭「暴雨原因」：龍捲風有機會出現
春雨鋒面在昨（31）日（替台灣各地帶來劇烈的風雨，甚至伴隨雷擊現象，讓不少人懷疑是否有颱風過境，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，以往大家會認為春雨是「連續幾天的綿綿細雨」，不過昨日台灣位於「鋒面前緣」且吹著西南風，造就了對流發展旺盛的環境，因而導致劇烈天氣發現，而這樣的不穩定環境，更可能會有「龍捲風」出現。
記者張志浩／綜合報導
賈新興表示，昨日鋒面位於台灣北部，台灣不算是被鋒面直接影響，而是處於鋒面前緣，鋒面前緣本身帶來的環境就極不穩定，加上台灣吹西南風，因此兩系統在台灣上空交會、互相影響，產生相當旺盛、移動快速的「中小尺度對流」，因此在各地才會出現短時間的強烈降雨、打雷。
除了雨勢外，民眾對「強風」也相當有感，風勢甚至伴隨著涼涼的空氣，賈新興說明，主要是劇烈的「中小尺度對流」會出現水的「下衝氣流」，水滴會將高空中的冷空氣帶下來，所以不僅風大，吹起來還很冷。
賈新興補充，這類對流出現的劇烈天氣，也要特別小心龍捲風的出現，過往文化大學大氣系教授劉清煌曾做過研究，台灣最容易發生龍捲風的情況，第一是「梅雨鋒面」、第二是「颱風外圍伴隨的強對流」、第三就是「鋒面前緣很不穩定的午後」。
中央氣象署預報中心主任陳怡良則提及，台灣附近的對流降雨特性就是「不穩定且快速」，雙北昨日觀測，最大時雨量落在50至60毫米，進入汛期後，甚至都還有可能出現比昨日更大尺度的對流，並帶來更劇烈的天氣現象，無論如何還是要提醒民眾，春季開始的春雨、梅雨一直到夏季的颱風，都是容易出現強降雨、強風的環境，務必要時刻留意氣象預報和氣象署發布的警告資訊。