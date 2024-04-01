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高市農田防猴大作戰　農業部提高防猴設施補助額度

▲為降低猴害造成農作物損失，高市府配合中央編列經費補助農民架設防猴設施，即日起受理申請。（圖／高市府農業局提供）
▲為降低猴害造成農作物損失，高市府配合中央編列經費補助農民架設防猴設施，即日起受理申請。（圖／高市府農業局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為降低猴害造成的農作物損失，高雄市政府配合中央編列經費補助農民架設防猴設施，即日起開始受理申請。今年補助額度提高，最多可申請20萬元資材補助費及3萬元架設費，請有需要的農民可就近洽區公所提出申請。

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▲為防止獼猴危害作物，今年度除了新設電圍網的補助，還增加了購買電牧器、電壓檢測器、防猴網罩及聲音驅趕器等工具的補助項目。（圖／高市府農業局提供）
▲為防止獼猴危害作物，今年度除了新設電圍網的補助，還增加了購買電牧器、電壓檢測器、防猴網罩及聲音驅趕器等工具的補助項目。（圖／高市府農業局提供）
台灣獼猴在田間對農作物收成造成損壞，影響農民收益一直是農民的痛，為防治台灣獼猴，農民多採放鞭炮、架設誘捕籠、加高圍籬等措施，高雄市也曾邀專家訓練驅猴犬供農戶申請，但防治效果有限。

▲六龜區種植芭樂的農民李立貴表示，以前受到獼猴侵擾，芭樂園的收成大概只剩1-3成，架設電圍網後收成可達8成以上。（圖／高市府農業局提供）
▲六龜區種植芭樂的農民李立貴表示，以前受到獼猴侵擾，芭樂園的收成大概只剩1-3成，架設電圍網後收成可達8成以上。（圖／高市府農業局提供）
農業部林業及自然保育署與高雄市政府農業局合作推出輔導農民裝設「電圍網」防治臺灣獼猴危害農作計畫，裝設電圍網後農民紛紛反映效果良好。六龜區種植芭樂的農民李立貴表示，以前受到獼猴侵擾，芭樂園的收成大概只剩1-3成，架設電圍網後收成可達8成以上，雖然架設成本不便宜，但是效果真的很好，非常推薦有需要的農民架設。

為防止獼猴危害作物，農業局表示，今年度除了新設電圍網的補助，還增加了購買電牧器、電壓檢測器、防猴網罩及聲音驅趕器等工具的補助項目，讓無法架設電圍網的農民有其他方式防治獼猴破壞農作，補助額度也從原來的12萬，提高到最多20萬元的資材補助費以及3萬元架設費。

農業局呼籲農民，只要從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹、蔬菜、豆類、稻、咖啡等栽培之農戶，農地達 0.2 公頃(含)以上且為合法使用者，可就近向鄰近區公所提出申請後，轉農業局審核。

農業局於105年起配合中央輔導農民架設電圍網方式防治台灣獼猴危害農作，至112年底共計完成補助48件。農業局呼籲農民，架設電圍網時一定要使用電牧器轉換電流，電牧器可以產生高電壓、低電流的瞬間放電，達到獼猴驚嚇離去，而不會造成人畜傷害，千萬不要直接使用家用電，除了造成野生動物的危險，也可能造成人的重大傷害，不可不慎。

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