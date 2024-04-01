薔薔被黑道上門討債！「妹妹借180萬」火爆場面曝光 結局卻笑了
今天4月1日是一年一度的愚人節，許多人會趁著今天精心設計玩笑話。藝人薔薔昨（31）日在YouTube頻道搶先釋出今年愚人節計畫，薔薔妹妹用薔薔名借了180萬元，黑道上門找薔薔討錢，最後因扮演黑道的人身上掛著假槍被薔薔識破，整人計畫失敗。
記者薛羽彤／綜合報導
薔薔YouTube頻道昨日上傳愚人節計畫影片，工作人員串通薔薔妹妹及爸爸，聲稱薔薔妹妹過年前用薔薔的本名「林嘉凌」向黑道借了180萬，過了還款時間不見人影，黑道上門向薔薔討債，還特別和爸爸串通好。
沒想到薔薔面對黑道上門討債一點也不畏懼，氣勢凌人，所有演員都被嚇傻，爸爸也深怕薔薔失控脫稿演出，在薔薔耳邊說出「好像是整人的」，試圖破哏，影片曝光後逗樂不少人。
影片中，薔薔瞄到其中一個黑道身上掛著一把槍，直呼「你槍先拿來我看看」，還一度憋笑，黑道不理薔薔，告訴她陪老闆吃飯就可以一筆勾銷。事後薔薔表示那把槍一看就是假的，不過她起初真的相信妹妹去借錢，直到看到槍還有聽到陪老闆吃飯，才意識到自己被整了。
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