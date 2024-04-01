00939、00940效應太強！3月台股新開戶數暴增9.72萬人
受惠於統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）ETF行情，3月台股投資人總開戶數飆高至1272萬559人，1個月內激增9萬7197人。
記者鄭妤安/台北報導
股市行情熱絡，國內ETF熱潮再起。近期，00939、00940未上市先轟動，特別是00940因主打高息、月月配與10元發行造成搶購潮，吸金力道震驚金融界，法人稱其「巨嬰」，更有投資人為了申購解定存、拿房子抵押，金融機構忙翻天，衍伸出「00940之亂」，最終募集金額高達1752億元，受益人數超過70萬人，為第4大高股息ETF。
00939、00940兩檔ETF帶動新開戶數大增，根據台灣證券交易所公告資訊顯示，3月台股投資人總開戶數再飆高至1272萬559人，1個月內激增9萬7197人。
整體開戶人數中，男生約有608萬2888人，低於女生的654萬2433人。
最新台股開戶年齡族群分佈，0至19歲46萬9066人，20至30歲153萬3430人，31至40歲207萬7773人，41至50歲247萬8189人，51至60歲226萬8413人、61歲以上379萬8450人，以及法人9萬5239人。