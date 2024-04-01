NewJeans來台爭議不斷！傳未申請路權還檢查手機 粉絲怒：黑道嗎
南韓人氣女團NewJeans出道2年，近日首度祕訪台灣，現身台北街頭拍攝新歌MV，意外被拍到引發全台粉絲們的熱議。韓團來台拍攝本是美事一樁，然而近日卻出現部分粉絲集體情勒，要求在社群平台上拍出「路透」的粉絲刪文，就連五月天阿信也被波及。有粉絲在PTT上整理NewJeans來台後，在台灣拍攝MV時工作人員的行徑，透露拍攝過程中工作人員不僅大聲要求圍觀民眾離開，還強迫檢查手機，甚至還疑似沒有申請路權，讓不少粉絲直呼：「真的很敗好感。」、「是黑道流氓嗎？竟然檢查手機！」
記者張一笙／綜合報導
該名粉絲昨（31）日在PTT發文，表示自己當天也有路過NewJeans拍攝現場，原想看看是哪位明星，未料被工作人員大聲喝斥離開，還有一名女工作人員關切地希望發文者可以離開，發文者反問對方有沒有申請路權，女工作人員則表示沒有。
發文者補充道，有看到住在附近的一位歐巴桑路過拍照，工作人員就直接上前去要求檢查手機，甚至有人在馬路的另一端，工作人員就衝過去上前阻擋。發文者認為既然沒有申請路權，就不應該要求行人不要經過或快速離開，甚至拿角錐圍住停車格及要求過馬路民眾繞路迴避，這種行為十分敗好感。
不少粉絲看完後留言表示：「沒封路不給拍很過分」、「檢查手機真的太過分」、「不管那個工作人員是真是假，他的呼籲都很可笑」、「憑什麼檢查路人手機，太扯了吧」、「憑什麼檢查路人手機，太扯了吧」、「真的很敗好感」、「是黑道流氓嗎？竟然檢查手機！」
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