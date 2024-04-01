沒戴口罩被規勸！紙雕師13刀刺死超商店員 最高法院撤銷無期徒刑
42歲紙雕師蔣嘉凱於2021年疫情警戒期間，前往便利超商購物時，因不滿被店員提醒規勸需佩戴口罩才能結帳，竟持刀活活捅死店員，一審遭判死刑，二審則打悲情牌獲判無期徒刑逃死。最高法院認為全案尚有待釐清之處，撤銷蔣男無期徒刑判決，發回更審。
社會組／綜合報導
案發於2021年11月間凌晨4時許，當時口罩令尚未解除，蔣男從桃園市龜山區住處前往附近的便利超商，結帳時經29歲蔡姓店員提醒需佩戴口罩才能結帳，蔣男負氣沖沖地離去，返回住處拿口罩。隨後，他再回到超商結帳時，與蔡姓店員爆發爭執，將口罩丟擲蔡姓店員後離去，接著返家變裝攜彎刀。
蔣男又第三度回到超商，招手示意要蔡男步出店外，接著持預藏凶器朝蔡男胸腹猛刺13刀，其中3刀刺中心臟，導致大量出血，送醫不治。蔣男隨即遭逮捕，並依殺人罪提起公訴，一審認為其行為時仍具行為辨識能力，將他判處死刑；二審鑑定其精神狀況後，認為他確實因服用藥物導致辨識控制能力降低，依法減刑。
全案上訴至最高法院，認為二審認定蔣男有自首減刑的適用問題，也曾委託兩單位做出鑑定報告，最後採用對蔣男有利的鑑定結果，卻未說明對蔣男不利的鑑定報告為何不可採之理由，認為二審量刑調查程序違背法律規定，因此發回更審。