林書豪為牧倫斯抱不平！脱衣離場惹議 轉發一文寫：永遠保持善良
林書豪為牧倫斯抱不平！ P.League+新北國王當家洋將牧倫斯，在上周末出戰富邦勇士的比賽中，因和隊友發生爭執，暴怒脫掉球衣開車離場，賽後也迅速遭到球團開除，包含總經理毛加恩、隊友李愷諺、楊敬敏也都對此行為表示不滿。不過，先前陷入禁藥爭議的林書豪轉發了牧倫斯女友動態，呼籲大家不清楚其他人的內心狀況，對待他人應該要永遠保持善良。
記者林之越/綜合報導
新北國王近期負面新聞不斷，上週末對富邦勇士的比賽中，牧倫斯不滿被指責沒有回防，而覺得不被隊友支持，當場憤而脫掉球衣並真的開車離場。這也讓容忍他多次的國王球團忍無可忍，選擇在賽後宣布與牧倫斯結束合作關係，總經理毛加恩也以他是顆「炸彈」來形容。
隊友李愷諺、楊敬敏事後也透露，雖然知道牧倫斯可能有情緒障礙等問題，但不能接受在球場上，做出傷害球隊、影響比賽的事情發生，因此當下就是希望他不要再「破壞」團隊，並請他離開球場。
不過國王球隊老大哥，先前因誤用「靜脈雷射」而處於禁賽期的林書豪，則在昨（31）日晚間透過個人Instagram轉發了牧倫斯女友Alexandra Butler的貼文，上面的圖片寫著「每個人都在背後對抗著某些你不知道的事物，請永遠保持善良。」而林書豪則在下方寫道：「有些心理健康問題是你看不到的，請在寄給我更多傷人的訊息前，停止並稍微想一下。」
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