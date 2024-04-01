沈玉琳擁5棟房身價破億！澄清「1間豪宅給林襄」真相：老婆會殺我
主持人沈玉琳笑納Toyz的百萬酬勞擔任代言人，今（1）日為Toyz的手搖飲店站台，沈玉琳擁3個電視節目、2個網路節目，月入400萬，陸續入手5間房子，私底下曾開玩笑說，其中1間豪宅要給林襄，他受訪大笑澄清：「那是尾牙逢場作戲的玩笑話，房子給她，我會被我老婆殺了。」
記者羅凌筠／台北報導
沈玉琳手握5個節目主持棒，他說：「平常工作忙碌，對於需要動腦的投資，你們講的什麼00940，我一概沒興趣，所有收入就是拿去買房子，我也不是投資客，房子買了我不轉賣、我也不租人，這兩件事我都不幹，就當作鋼筋水泥的存摺。」談到房貸壓力，他更不諱言：「還好耶，我大部分都（付）現金，分次也分很少次就是了。」
很多人買房要研究地段，沈玉琳卻說自己都是隨緣，好比第5間房子買在林口，是因為他不捨小3的女兒上國際學校通勤，車程要花1小時，他一查發現學校在林口有校區，所以先買房子備著，等女兒升上國中就可以換校區，減緩課業壓力。
沈玉琳提到，林口房子登記在太太芽芽名下，「我賺的錢一五一十在老婆那裡，存摺給老婆保管，我還得很卑微的問她說，存摺可不可以借我看一下？」有時芽芽給他5000元零用錢，過了半個月，沈玉琳口袋裡還是5000元，1毛都沒花，他坦言自己很省，「吃喝都製作單位給的，我身上帶的錢跟卡，幾乎都沒在花。」
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